Jyväskylän Messut ja Kongressikeskus yhdistymässä – Valtaosa pienosakkaistakin on taipunut osakkeiden myyntiin

Jyväskylän Messut Oy ja Jyväskylän Kongressikeskus Oy yhdistetään todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella. Messuyhtiö on hankkinut jo noin 97 prosenttia kongressikeskusyhtiön osakkeista.

– Samoissa tiloissa toimii kaksi organisaatiota, mikä aiheuttaa tiettyä tehottomuutta. Lisäksi niiden omistus on pitkälti samoilla toimijoilla, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sanoo.

Hän toimii molempien yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana.

Jyväskylän Messut työllistää 22 ja Jyväskylän Kongressikeskus 10 työntekijää. Yhtiöt käyttävät lisäksi vuokratyövoimaa, koska toiminta on kausi- ja tapahtumaluonteista.

– Välittömiä henkilöstön sopeuttamistarpeita ei ole, Koivisto sanoo.

Molemmilla yhtiöillä on nykyisin oma toimitusjohtaja. Messut järjestää Paviljongissa messuja ja yritystapahtumia, Kongressikeskus kokouksia ja konsertteja. Paviljongin kiinteistön omistaa Jyväskylän Paviljonkisäätiö. Säätiön hallinnossa on kuntapoliitikkoja, mutta kiinteistökokonaisuus on Jyväs­kylän seudun kuntien kiinteistö­yhtiön Jykian hoidossa.

Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n suurimmat omistajat ovat Jyväs­kylän kaupunki, Osuuskauppa Keskimaa ja Keskisuomalainen Oyj. Ne ovat syksyn aikana päättäneet osakkeidensa myynnistä messuyhtiölle. Esimerkiksi kaupunki sai 502 osakkeestaan 245 980 euroa. Yhden osakkeen hinta on ollut kaupoissa 490 euroa.

Pienosakkailla on ollut runsas viidennes kongressikeskusyhtiön osakkeista. Valtaosa pienosakkaista on hyväksynyt messuyhtiön lunastustarjouksen, mutta kaupat on vielä tekemättä 13 osakkaan kanssa.

Kaikkiaan pienomistajia oli ennen ostotarjouksen tekemistä kuutisenkymmentä.

Vaikka valtaosa pienosakkaista on hyväksynyt Jyväskylän Messujen tekemän lunastustarjouksen, osakkeiden hinta on monen pienosakkaan mielestä ollut epäoikeudenmukainen.

Ex-kansanedustaja Kauko Tuupainen (ps.) on tyrmistynyt pienosakkaiden kohtelusta. Hän ei ole hyväksynyt ostotarjousta eikä aio sitä hyväksyä jatkossakaan.

– Ostin parikymmentä vuotta sitten yhden osakkeen 10 000 markalla. Nyt yhtiö pakkolunastaa sen 29,1 prosentilla käyvästä arvosta (1 682 euroa) eli 490 eurolla. Tämä on todella väärin, kun muistelee, miksi me pienet sijoittajat menimme mukaan, hän sanoo ja viittaa hankkeen tukemiseen.

Kongressikeskusyhtiö perustettiin vuonna 1998. Paviljongin rakentaminen maksoi tuolloin runsaat 60 miljoonaa markkaa.

Puolisen vuotta perustamisen jälkeen pääomaa päätettiin korottaa kahdella miljoonalla markalla. Lisärahaa houkuteltiin piensijoittajilta, ja heille luvattiin monenlaisia yhteistyöhyötyjä, joita Paviljonki parhaimmillaan voisi koko alueelle tuoda.

Kaupunginjohtaja Timo Koiviston mukaan osakkeen hinta perustuu aiemmin tehtyihin kauppoihin.

– 490 euroa on katsottu käyväksi hinnaksi, hän sanoo.

Kaupunki osti kehittämisyhtiö Jykesin osakkeet tuolla kappalehinnalla, kuten myös Keskisuomalainen Oyj kaupungin yhtiöltä Jyväskylän Energialta.

– Ne olivat konsernin sisäisiä kauppoja. Niissä ei toteudu osake­yhtiölain mukainen hinnoittelu, Tuupainen sanoo.

Osa pienosakkaista hylkäsi aiemmin Jyväskylän Kongressi­keskus Oy:n tekemän ensimmäisen ostotarjouksen, mutta on myöhemmin hyväksynyt Jyväs­kylän Messut Oy:n tekemän lunastus­tarjouksen.

Kun yhden omistajan osuus on vähintään 90 prosenttia, se voi tehdä lunastustarjouksen.