Jyväskylän Palokkaan avattiin uusi moottoripyöräliike – yrittäjänä tunnettu kilpamoottoripyöräilijä

Kevättalvella 2017 kilpamoottoripyöräilijä Kari Vehniäinen, nyt 42, oli SM-osakilpailussa Vieremällä, kun hän törmäsi toiseen moottoripyörään ja kaatui pahasti. Käsi jäi nastarenkaan alle, polvesta katkesivat sivu- ja eturistisiteet.

Seurasi kilpailutauko, jonka aikana ehti ajatella asioita.

– Yrittäminen kiinnosti kovasti ja ajattelin, että jos sitä tässä elämässä meinaa kokeilla, se on tehtävä nyt.

Jo kuusi vuotta aiemmin yritys nimeltä Kari Vehniäinen Racing Oy oli aloitellut toimintaansa. Yritys sai alkunsa, kun kilpakaverit ja tutut harrastajat alkoivat kysellä Vehniäisen omien moottoripyörävarusteiden, -osien ja -viritysten perään.

– Kai he ajattelivat, että tuollaisilla pyörillä pääsee näköjään kovaa, 25-kertainen suomenmestari arvelee.

Ensimmäiset vuodet yritystoiminta koostui moottoripyörien rakentamisen ja huoltamisen lisäksi CNC-koneistuksesta, josta vastasi Jarkko Minkkinen. Tänä vuonna koneistus eriytettiin Kovemet Oy:ksi ja Kari Vehniäinen Racing muutti Konnevedeltä Jyväskylään, Palokan Heinämäkeen.

Vehniäinen itse on tällä hetkellä poissa päivätöistään Ilmasotakoulun lentokoneopetusupseerina ainakin ensi kesään asti. Sitten on seuraavien isojen päätösten aika.

Vehniäinen uskoo, että yrityksellä on markkinarakoa maastomoottoripyörien erikoispalvelussa ja -varusteissa. Se on myös Husqvarna-moottoripyörien ainoa jälleenmyyjä Jyväskylässä. Asiakkaiksi on vähitellen ruvennut löytymään kilpa-ajajien lisäksi harrastajia ympäri Suomen: nytkin pyöriä on korjattavana muun muassa Lapualta ja Mäntyharjulta.

Myös Vehniäinen itse on alkanut haaveilla paluusta kilparadoille. Siitä olisi hyötyä myös yritystoiminnalle.

– Siinä pystyisi toimimaan käyntikorttina ja näyttämään, että me osaamme tämän homman.