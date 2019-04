Jyväskylän Paviljonki muuttui Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongiksi – Muistatko, mikä oli keskuksen ensimmäinen nimi?

Jyväskylän Paviljonki on saanut uuden nimen: Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki.

Uudistumisen taustalla on Paviljongissa toimivien Jyväskylän Messut Oy:n ja Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n fuusioituminen. Vaikka virallinen fuusio on vasta tulossa, taustalla on tehty jo brändiuudistusta, jonka tarkoituksena on yhdistää yhtiöiden toiminta entistä selkeämmäksi kokonaisuudeksi.

– Yhdistymisen myötä on tullut tarve selkiyttää ja uudistaa myös Paviljongin brändiä, kertoo Jyväskylän Messujen toimitusjohtaja Juha Rahko.

Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa järjestetään vuosittain satoja erilaisia tapahtumia pienistä kokouksista aina suuriin messutapahtumiin asti. Osa tapahtumista on talon omia ja osa ulkopuolisten järjestäjien.

Samalla uudistetaan myös Jyväskylän Messujen ilme. Jyväskylän Messut Oy tuottaa tapahtumia sekä Paviljongissa että muualla Suomessa.

– Vaikka Paviljongin brändi korostuu entisestään meidän viestinnässä, Paviljongissa itse tapahtumia tuottaessa haluamme, että Jyväskylän Messut Oy:n brändi toimii meidän laatuleimanamme, Rahko kertoo.

Paviljongin nimeä muutetaan toisen kerran. Alkuperäinen nimi oli Jyväskylä Paviljonki – siis Jyväskylä ilman n-kirjainta.