Jyväskylän Rautpohjaan jälleen töitä – nyt tuli tilaus Vietnamista

Jälleen hyvä uutisia Jyväskylän Rautpohjaan. Valmet toimittaa kartonkikoneen avainteknologioita Kraft of Asia Paperboard & Packagingin uuteen ulkopakkauskartonkikoneeseen, joka rakennetaan Phu Myssa sijaitsevalle tehtaalle Vietnamiin.

Tilauksen arvoa ei julkistettu.

Valmetin toimitus sisältää kolme OptiFlo Foudrinier -perälaatikkoa sekä OptiPress Linear -puristinosan. Toimitukseen sisältyy myös vara- ja kulutusosapaketti käyttöönottoa varten.

Valmetilla on vahva tilauskanta. Kaksi viikkoa sitten yhtiö kertoi Saksasta saamastaan suuresta kartonkikonetilauksesta.

Kraft of Asia Paperboard & Packaging on Marubeni Corporationin (Marubeni) perustama uusi yritys. Uuden yrityksen perustamisella ja uudella kartonkikoneella Marubeni tähtää ennakoivasti Vietnamin kasvaville markkinoille.

Kraft of Asia Paperboard & Packaging on saanut luvat miljoonan tonnin vuosikapasiteetille, ja yritys suunnittelee investoivansa kolmeen uuteen kartonkikoneeseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ensimmäisen kartonkikoneen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2020 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle.