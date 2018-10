Jyväskylän Sokkarin yläkerroksiin sata asuntoa

Osuuskauppa Keskimaa on myynyt osakekaupalla Kauppakeskus Sokkarin yläkerrokset. Reilun 4 600 kerrosneliömetrin tiloihin on tarkoitus rakentaa noin 100 asuinhuoneistoa. Myydyistä tiloista osa on aiemmin toiminut Keskimaan konttoritiloina.

Osuuskauppa Keskimaa muodosti hankkeen toteuttamista varten kaksi erillistä kiinteistöyhtiötä, Jyväskylän Valtakulman Asunto Oy:n yläkerroksien asuintiloihin ja Jyväskylän Valtakulman Liikekiinteistö Oy:n liiketiloja varten. Tämän viikon maanantaina toteutuneessa kaupassa Royal House Oy sekä Järvi-Suomen Asunnot Oy ostivat Jyväskylän Valtakulman Asunto Oy:n koko osakekannan. Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa.

Yhtiöiden takana ovat paikalliset kiinteistösijoittajat Tapani Rautiainen (Royal House) ja Tomi Nieminen (Järvi-Suomen Asunnot).

Ostaja huolehtii itsenäisesti ja omalla kustannuksellaan omistuksessaan olevan osan saneerauksesta. Keskimaa omistaa edelleen Kauppakatu 24:ssä ja 26:ssa sijaitsevat Kauppakeskus Sokkarin liiketilat, kokonaan omistamansa Jyväskylän Valtakulma Liikekiinteistö Oy:n kautta.

– Asuntotuotanto ei ole Keskimaan ydinliiketoimintaa, joten halusimme myydä asuntotuotantoon sopivien tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen toteaa.

Ostajayhtiö jatkaa Jyväskylän Valtakulman Asunto Oy:n suunnittelua.

Myydyissä tiloissa on muutamia vuokralaisia, suurimpana vuokralaisena tiloissa toimii tällä hetkellä Oral Hammaslääkärit. Vuokralaisten sopimukset jatkuvat uuden omistajan kanssa.