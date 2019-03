Jyväskylän Torikeskukseen avataan pian uusi artesaanipizzeria – paikan hauska nimi iski omistajan päähän "kuin tykinkuula taivaalta"

Jyväskylän ravintolatarjonta kasvaa yhdellä, kun Torikeskuksen tiloihin Väinönkadulle avataan uusi artesaanipizzeria Pettola Lorenzo.

Pizzeria on Lutakossa sijaitsevan ravintola Le Qulkurin omistajien uusi aluevaltaus. Uusi pizzeria on tarkoitus saada auki maaliskuussa, mutta tarkkaa avajaispäivämäärää ei vielä ole lyöty lukkoon.

Artesaanipizzan lisäksi ravintolaan tulee muun muassa cocktailista ja italialaistyylisinen alkupalalista. Artesaanipizzaa paistetaan italialaisessa uunissa, jossa on elävä tuli. Viikonloppuiltaisin ravintola muuntautuu baariksi, jossa mahtuu myös jammailemaan DJ Penan musiikin tahtiin, ravintoloitsija Aki Kantelinen kertoo.

Mitä Pettola Lorenzo tuo lisää Jyväskylän ravintolatarjontaan?

– Artesaanipizzaa, laadukkaita juomia, kuten cocktaileja, viinejä ja oluita, sekä mahtavaa musiikkia viikonloppuisin. Tavoitteena on tuoda Jyväskylään lisää meininkiä ja hyvää mieltä, Kantonen tiivistää.

Kantelinen ei halua kategorisoida ravintolaa tiukkoihin raameihin, vaan tarkoituksena on luoda ravintola ja istuskelupaikka, jossa kaikki viihtyvät.

Ravintolan nimi Pettola Lorenzo iski päähän "kuin tykinkuula taivaalta", Kantelinen kuvailee.

– Hahmottelimme kaverini kanssa ajatusta ravintolasta ja mietimme, että haluamme luoda ravintolan mukaville tyypeille. Ja Pettola Lorenzo kuulostaa mukavalta tyypiltä. Se oli sitten siinä.

Liiketilan remontti on Kantelisen mukaan hyvällä mallilla ja enää viimeiset silaukset puuttuvat. Ravintola avataan, kun tilat on saatu kuntoon. Pizzaa on tarkoitus tarjoilla seitsemänä päivänä viikossa, ja illallismenun lisäksi ravintolasta saa arkisin myös lounasta.