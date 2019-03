Jyväskylän Työterveyden tuhannet asiakkaat kiinnostivat terveysfirmoja, mutta tämän takia ostajaksi valikoitui lopulta lahtelainen perheyritys

Jyväskylän Työterveys ry sinnitteli 72 vuotta itsenäisenä työterveystoimijana, mutta terveysalan tiukka kilpailu ajoi yhdistyksen myymään yhtiönsä. Kosijoita riitti vuosien varrella, mutta ostajaksi valikoitui lahtelainen perheyhtiö, jolla ei ole päällekkäistä toimintaa Jyväskylässä.

Huonekaluyhtiö Iskun tytäryhtiö Apila Terveys Oy osti vuodesta 1947 toimineen Jyväskylän Työterveys Oy:n maanantaina Jyväskylän Työterveys ry:ltä.

– Halusimme henkilökunnalle ja asiakkaille hyvän ratkaisun, myyjäosapuolen hallituksen puheenjohtaja Juha Peltomäki kertoo.

– Apila Terveys tuo mukanaan vakautta ja jatkuvuutta meidän paikalliselle toiminnallemme. Viime vuosina kilpailu työterveyspalvelujen tuottamisessa Jyväskylän alueella on kiristynyt. Pienen paikallisen toimijan mahdollisuudet kehittää toimintaa ovat rajalliset.

Monia yrityksiä kiinnostivat yrityksen noin 3 000 työterveysasiakasta, mutta työpaikkojen säilyminen olisi ollut epävarmaa.

– Apila Terveys on jo aiemmin toiminut yhteistyössä Jyväskylän Työterveyden kanssa ja on osoittautunut luotettavaksi ja laadukkaaksi toimijaksi, jolla on myös samankaltaiset arvot Jyväskylän Työterveyden kanssa, Peltomäki perustelee.

Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa.

Ostettu yritys tarjoaa työterveys- ja työhyvinvointipalveluita. Sillä on 10 työntekijää ja lisäsi se työllistää muutamia ammatinharjoittajia. Työntekijät siirtyvät Apilan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Jyväskylän Työterveys ry on Suomen vanhin työterveyspalveluja tuottava yritysten yhteinen terveysasema. Liiketoiminnasta on vastannut yhdistyksen kokonaan omistama osakeyhtiö viime vuodesta alkaen. Osakekaupan jälkeen Jyväskylän Työterveys ry jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhdistyksenä, mutta tarkemmat suuntaviivat ovat päättämättä. Yhdistyksen jäseniä ovat asiakasyritykset.

Vuonna 2014 perustetulla Apila Terveydellä ennestään neljä toimipistettä, jotka sijaitsevat Lahdessa ja Nastolassa.

Jyväskylässä Apila aloittaa ostamansa yrityksen tiloissa Väinönkadulla. Kesällä 2020 toiminta siirtyy isompiin, noin 500 neliön tiloihin rakenteilla olevan Reimarin kiinteistöön.

Apila Terveys palvelee yrityksiä ja julkisia yhteisöjä sekä yksityisasiakkaita.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Riikka Mattila arvioi liikevaihdon nousevan tänä vuonna neljään miljoonaan euroon.

Yhtiö laajentaa toimintaansa myös muihin kaupunkeihin: Jyväskylän jälkeen Tampereelle.

Ennen yrityskauppaa Apila Terveys ehti jo suunnitella uuden toimipisteen avaamista Jyväskylään.

Isku on palvellut suomalaisia asiakkaita yli 90 vuotta kalustetoimittajana. Viime vuosina se on laajentanut toimintaansa terveyspalveluihin.

Toimitusjohtaja Arto Tiitisen mukaan laajentaminen terveyspalveluihin on ollut luontaista, sillä yhtiön valmistamissa huonekaluissa ergonomia on isossa roolissa. Isku on myös tuonut markkinoille antimikrobiset kalusteet.

Apila Terveyden uusin tiloihin Reimariin tulee antimikrobiset kalusteet ja muut pinnat. Iskun käyttämä innovaatio perustuu pinnoilla, kankaissa ja päällysteissä käytettävään kupari- ja hopeateknologiaan, joka ennaltaehkäisee tartuntojen leviämistä.