Jyväskylän keskustan elinvoima laski muita keskustoja vähemmän – liiketiloista 13 prosenttia on tyhjillään

Jyväskylän keskustan elinvoima on edelleen laskenut, mutta vähemmän kuin keskustojen elinvoima koko maassa keskimäärin.

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n tilaaman elinvoimalaskentaraportin mukaan Jyväskylän keskustan elinvoima laski vuoden aikana 4,4 prosenttia, kun koko maassa keskustojen elinvoiman lasku oli keskimäärin 7,6 prosenttia. Tosin joissakin kaupungeissa, kuten Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä, onnistuttiin elävöittämään keskustaa.

Elinvoimaluku lasketaan kauppojen ja ravintoloiden sekä tyhjien tilojen lukumäärän perusteella. Elinvoimaluku on laskenut lähes kaikissa kaupunkikeskustoissa vuoden aikana, eli kaupat ja ravintolat ovat vähentyneet ja tyhjien liiketilojen määrä on kasvanut. Jyväskylässä tyhjien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista oli 13,25 prosenttia, mikä oli hieman viimevuotista alempi.

– Tulos on meille merkki siitä, että keskustan kehittämistä tulee edelleen jatkaa aktiivisesti, keskustan kehittämisen projektipäällikkö Pirkko Flinkman Jyväskylän kaupungin Business Jyväskylästä sanoo.

Muun muassa keskustayrittäjien markkinointiin saadaan kesän alussa uutta vireyttä, kun Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry julkaisee uudet verkkosivut. Sivut kokoavat keskustan palveluita, yrityksiä ja tapahtumia. Jyväskylän sydän -projekti puolestaan kokoaa kulttuuritoimijoita ja tuo kulttuuria entistä voimakkaammin osaksi keskustan palvelu- ja tapahtumatarjontaa.

– Haluamme punoa keskustasta elävän ja mielenkiintoisten tapahtumien, palveluiden ja elämysten verkoston, joka houkuttelee viihtymään, Flinkman sanoo.

Kaupunki on kehittelemässä uudenlaista yhteistyötä kivijalkaliikkeiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa Jyväskylän sydän -projektin edetessä. Yhteistyön tavoitteena on aktiivisuuden ja elämyksellisyyden lisääminen.

– Erikoisliikkeiden tulee olla entistä elämyksellisempiä ja ne voivat tulla esiin yllättävissäkin paikoissa ja tilanteissa. Lisäksi tarinat liikkeiden takana ovat kuluttajia kiinnostavia. Tarinat mahdollistavat kaverille kertomisen, joko livenä tai somessa, Flinkman pohtii.

Jyväskylän keskustan kivijalkayrittäjät ovat aktivoineet asiakkaitaan yhdessä kampanjoilla ja tapahtumilla. Ihanat putiikit -yhteismarkkinointikonseptin kehittäjä, Sisustuskärpäsen yrittäjä Heidi Lehto on innostanut yrittäjiä mukaan yhteistoimiin jo kolmen vuoden ajan.

– Lähdimme liikkeelle yksittäisistä tapahtumista, kuten näyteikkunakilpailusta. Nopeasti tajusin, että kivijalkayrittäjät tarvitsevat kannustusta ja aktivointia vuoden jokaisena päivänä. Siksi Ihanat putiikit on kehittynyt kokonaiseksi brändiksi, joka kokoaa alleen pienet keskustan kivijalkayrittäjät, Lehto kertoo.

Ihanat putiikit on tällä hetkellä paketoitu tuote, jonka voi ostaa mikä tahansa kaupunki Suomessa. Konsepti taipuu eri kaupunkien erilaisiin tarpeisiin. Konsepti on tällä hetkellä pilotoinnissa Mikkelissä ja kiinnostusta on muualtakin.

– Tärkeää Jyväskylässä on ollut yhteinen tekeminen ja toisten yrittäjien tsemppaaminen. Kokoonnumme kivijalkayrittäjien kanssa säännöllisesti aamukahveille kertomaan tulevista tuotteista ja kampanjoista toisillemme ja pohtimaan yhteisiä markkinointitoimenpiteitä, Lehto kertoo.

Ihanat putiikit -konseptissa pyritään hyödyntämään ketjumarkkinoinnin lainalaisuuksia pienten yritysten omilla vahvuuksilla. Tällä hetkellä toiminnalle kehitetään soveltuvia mittareita.

Kaupunkikeskustojen elinvoimalaskentaa on tehty vuodesta 2015 alkaen ja vuonna 2019 siihen osallistui 39 kaupunkia Suomesta. Elinvoimalaskenta tehdään kaupungin tai keskustayhdistyksen toimeksiannosta.