Jyväskylän keskustan kehittämisellä on jo kiire: asiakasmäärä vähenee jatkuvasti

Jyväskylän keskustan aseman heikkeneminen ja Seppälän alueen nousu näkyy myös toimitilojen välittäjän työssä.

– Seppälässä olisi nyt hyvin liike­tilojen kysyntää, mutta hyvillä paikoilla ei ole juuri vuokrattavaa, myyntipäällikkö Janne Kotamäki Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksesta kertoo.

Tilanteet muuttuvat nopeasti, sillä viitisen vuotta sitten Seppälän pääväyliin kuuluvan Ahjo­kadun varressa oli runsaasti tyhjää tilaa. Kauppakeskus Seppä ja sen tuomat asiakasvirrat ovat lisänneet myös muiden liiketilojen kysyntää Seppälässä.

Kotamäki, joka on välittänyt seitsemän vuotta toimitiloja, on huolissaan kaupungin keskustan tilanteesta.

– Yrityksiltä tulee viestiä, jonka mukaan keskustan asiakas­virta vähenee koko ajan. Keskustan kehittämistä tarvitaan kiireesti, Kotamäki sanoo.

Osasyy on monissa työmaissa. Ne haittaavat nyt, mutta valmistuttuaan parantavat keskustassa liikkumista ja alueen tarjontaa parin vuoden sisällä. Esimerkiksi kauppa­keskus Forumin pysäköintihalli on ollut viime aikoina aiempaa tyhjempi, kun ajoa sinne ja sieltä pois muutettiin bussi­pysäkkien siirron takia.

Keskustan ja Seppälän alueen vuokrat ovat lähestyneet toi­siaan, sillä keskustassa vuokrataso on laskenut.

– Seppälässä vanhojen liiketilojen vuokrat eivät ole juuri nousseet alueen suosiosta huolimatta, Kotamäki kertoo.

Eikä keskustan tilanne ihan toivoton ole, vaikka tyhjää tilaa on paljon.

– Keskustassa on kysyntää 80–150 neliön liike- ja toimistotiloille. Jos huoneiston koko on 700–800 neliötä, on hyvin vaikea löytää käyttäjää. Usein ratkaisu löytyy jakamalla tiloja, Kotamäki sanoo.

Kaiken kaikkiaan toimitilojen kysyntä on ollut Jyväskylän seudulla vilkasta 3–4 vuoden ajan.

– Kun aloitin seitsemän vuotta sitten, juuri kukaan ei uskaltanut tehdä mitään. Tämä vuosi on toimitilojen vuokrauksessa ja myynnissä vilkkain tänä aikana, Kotamäki kertoo.

Hän on huomannut, että yritykset ovat tänä vuonna ostaneet aiempaa enemmän liike- ja toimisto- sekä myös tuotantotiloja omaan käyttöön. Tiloja kuitenkin vuokrataan edelleen selvästi enemmän kuin ostetaan.

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksella on välitettävänä Jyväskylän seudulla noin 90 ja muualla Keski-Suomessa noin 30 toimitilaa.

– Liike- ja toimistotiloissa sijainnin merkitys korostuu aina vain enemmän. Hyvät kiinteistöt menevät vuokralle tai kaupaksi nopeasti, mutta osa on ollut välityksessä 4–5 vuotta.

Tyhjillään oleva liike- tai toimistotila asunto-osakeyhtiön kivijalassa voi nykyisin olla omistajalleen melkoinen taakka, jos tilaa ei saada vuokrattua. Kivijalassa neliövastikkeet ovat usein kaksin- tai kolminkertaisia asuntojen vastikkeisiin verrattuna. Ainakin yhdessä talossa Jyväskylässä liiketilan vastike neliötä kohti on jopa nelinkertainen.

Jos taloon tulee esimerkiksi putkiremontti, liiketilan omistaja joutuu maksamaan valtavasti remontista, vaikka hänen tiloissaan remontti koskisi vain WC-tiloja.

– Ilman remonttejakin tyhjän tilat kustannukset voivat olla liian kovat. Välillä liike- tai toimistohuoneiston omistaja ei pysty maksamaan vastikkeita. Tällöin koko helahoito menee taloyhtiön niskaan, Kotamäki sanoo.

Huoneistoja, joissa maksetaan kovia vastikkeita, on myös erittäin vaikea myydä.

Kotamäen mukaan uusissa taloissa liike- ja toimistotilojen vastikeperusteet eivät enää ole niin suuri ongelma, sillä kertoimet ovat aiempaa pienempiä.