Jyväskylän keskustassa pääsee vauhtiin 21 miljoonan euron rakennusurakka – Peab rakentaa suuren liike- ja asuinkerrostalon

Peab rakentaa Reimarin liike-, toimisto- ja asuinkerrostalon Jyväskylän keskustaan. Projekti on jo käynnistynyt ja se valmistuu elokuussa 2020.

Kilpisinkadun ja Vapaudenkadun kulmaan nouseva Reimari on erittäin suuri urakka, sillä talon kerrosala on 16 373 neliötä. Järvi-Suomen Asunnot Oy:lle ja Royal-House Oy:lle rakennettavan talon urakkasumma on 21 miljoonaa euroa.

Talon pohjakerrokseen tulee K-Supermarket. Kolmeen muuhun kerrokseen toimitiloja, muun muassa LähiTapiola Keski-Suomen pääkonttori. 80 asuntoa sijoittuu kerroksiin 4–7. Lisäksi maan alle rakennetaan huoltotiloja.

– Olemme Peabilla erittäin iloisia tästä hankkeesta, joka on pitkien neuvottelujen jälkeen saatu liikkeelle, ja on meille merkittävä osa liikevaihtoamme seuraavan kahden vuoden ajan, toteaa yksikönjohtaja Timo Riikonen.

Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakennusyhtiöistä. Se työllistää Pohjoismaissa 15 000 henkeä, joista Suomessa noin 750 henkilöä. Jyväskylässä se rakentaa muun muassa asuntoja sekä Kankaan alueelle isoa toimistotaloa.