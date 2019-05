Jyväskylän superviikko tietää hotelleille paksua tilipussia – "Kyllähän se tietysti vaikuttaa palvelujemme kysyntään, kun kaupungissa tapahtuu"

Kuluva viikko on ollut sangen tuottoisa Jyväskylän hotelleille ja muille majoituksen tarjoajille sekä ravintoloille. Asiakkaita on riittänyt mukavasti kaikille, sillä keskiviikkona ja torstaina Paviljongissa pidettyyn Yhdyskuntatekniikan näyttelyyn osallistui noin 5 700 kävijää. Nyt viikonloppuna Jyväskylän majataloja ja ravitsemusliikkeitä täyttävät muun muassa Suomen evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen suurtapahtuma Kirkkopäivät, Yläkaupungin yö ja Voimisteluliiton yli 14-vuotiaiden juniorien joukkuemestaruuskilpailut.

– Sokos-hotellimme Alexandra ja Paviljonki ovat olleet lähes täyteen varattuja tiistaista sunnuntaihin. Torstai oli asiakkaiden vaihtopäivä, jolloin oli vähän väljempää. Suuret tapahtumat ovat myös lisänneet huomattavasti asiakkaiden määrää ravintoloissamme, kertoo Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan johtaja Pasi Kunelius.

Hänen mukaansa vastaavia lähes kaikki hotellihuoneet täyttäviä ajankohtia on Jyväskylässä keskimäärin vuodessa noin 15.

Pörssiyhtiön omistama Pohjoismaiden suurin hotelliketju Scandic ei kerro yksityiskohtaisia tietoja hotelliensa varaustilanteesta.

– Kyllähän se tietysti vaikuttaa palvelujemme kysyntään, kun kaupungissa tapahtuu, sanoo Scandic Jyväskylä Cityn ja Jyväskylä Stationin hotellinjohtaja Birgitta Siitari.

Palvelun tarjoajille työmatkalla olevat messuvieraat ovat haluttuja asiakkaita, sillä he saavat usein päivärahoja ja kuluttavat yleensä enemmän rahaa kuin omalla lompakolla reissaavat turistit ja tapahtumakävijät.

–Näin se pääsääntöisesti on. Uskoisin, että messuvieraan matkabudjetti on tälläkin viikolla keskimäärin suurempi kuin Kirkkopäivien kävijän, Kunelius pohtii.

Alkavasta kesästä Keskimaa odottaa perinteiseen tapaan hyvää.

– Meillä on käytössä tietokonepohjainen ennustejärjestelmä, joka arvioi Jyväskylän majoituskysyntää tulevaisuuteen. Tämän hetkinen kesänajan ennuste on, että kysyntä jää hieman viimevuotisesta. Usein säällä on kuitenkin merkitystä kesän vapaa-ajan matkustuksen ja kysyntää on täten vielä vaikea ennakoida, Kunelius muistuttaa.

Hänen mukaansa heinä- ja elokuu ovat parhaat kesäkuukaudet majoitusalalle Jyväskylässä.

– Kesäkuu on selvästi hiljaisempi. Jyväskylään tarvittaisiin silloin uusia tapahtumia, jotka saisivat ihmiset liikkeelle.

Scandicin Birgitta Siitari muistuttaa, että sää vaikuttaa matkustuspäätökseen, mutta hotellissa majoittumisen kannalta sillä ei ole sinänsä asiakkaalle merkitystä.

– Meillä on aina sisällä tasalaatuiset olosuhteet, oli ulkona hellettä tai koleaa.

Nettivierailu jyväskyläläisten hotellien sivuille paljastaa, että ensi yön varaustilanne on sangen hyvä. Monet hotellit ja hostellit ovat loppuunmyytyjä. Hyvä kysyntä on nostanut myös hinnat keskimääräistä korkeammaksi.

Muutamasta hotellista viime hetken varaaja saattaa löytää vielä huoneen. Trivagon sivustolla oli perjantaina tarjolla huoneita muutamassa hotellissa. Kahden hengen huoneen tyypillinen hinta oli hieman alle 200 euroa.

Myös yksityistä majoitusta välittävällä airbnb-sivustolla oli vielä perjantaina tarjolla jonkin verran majoitusta ensi yöksi Jyväskylään ja lähiympäristöön. Kahden hengen majoitus maksoi keskimäärin 102 euroa.