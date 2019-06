Jyväskylässä käytettyjen kerrostaloasuntojen kauppamäärät laskivat lähes 10 prosentilla – omakotitalojen myyntimäärät kasvoivat huimasti

Jyväskylässä käytettyjen kerrostaloasuntojen kauppamäärät tammi–toukokuussa laskivat viime vuodesta reilulla 9 prosentilla ja Oulussa laskua oli reilu 4 prosenttia. Tilastoluvut selviävät yhdysvaltalaisomisteisen kiinteistönvälitysyhtiö RE/MAX Finlandin markkinakatsauksesta.

Koko maassa käytettyjen kerrostaloasuntojen kauppamäärät jatkoivat laskua tammi–toukokuussa 1,4 prosentilla vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta.

Esimerkiksi Helsingissä määrät nousivat noin 3 prosentilla, kun taas Turussa ne laskivat lähes 2 prosentilla.

Koko Suomessa käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat jatkoivat kasvuaan noin 4 prosentilla.

Toteutunut keskimääräinen neliöhinta käytetyissä kerrostaloasunnoissa oli 3 109 euroa.

Neliöhinnat laskivat tämän vuoden aikana Jyväskylässä lähes 3 prosentilla. Oulussa neliöhinnoissa oli kasvua alkuvuonna yli 10 prosenttia, Turussa lähes 8 prosenttia, Helsingissä 3 prosenttia ja Tampereella 2 prosenttia.

Omakotitalojen kauppamäärissä oli selkeää kasvua 6 prosentilla verrattuna vuoteen 2018. Jyväskylässä kasvua oli huimat 22 prosenttia ja Oulussa 27 prosenttia. Turussa kasvua oli 7 prosenttia, Helsingissä 6 prosenttia ja Tampereella prosentti.

Kevät ja alkukesä on normaalisti omakotitalokauppojen sesonkiaikaa, mutta kasvuluvut viime vuoteen verrattuna ovat suuria.

Muun muassa Espoossa, Oulussa, Turussa ja Lahdessa omakotitalojen myyntiajat ovat kasvaneet, mikä tilastoiden valossa tarkoittaa sitä, että pitkään myynnissä olleita taloja on mennyt kaupaksi.

Toukokuun kokonaiskauppamäärät kasvoivat RE/MAXilla 10 prosentilla.

RE/MAX on yhdysvaltalainen kiinteistönvälitysyritys, jolla on 110 maassa yli 7 900 toimistoa ja noin 125 000 kiinteistönvälittäjää. RE/MAXilla on yli 40 toimipistettä Suomessa ja yritys on markkinajohtaja 12:ssa Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.