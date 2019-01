Jyväskylässä tehtiin asuntorakentamisen ennätys – Viime vuonna joka päivä valmistui keskimäärin lähes kuusi asuntoa

Tilastot vahvistavat sen, minkä silmät näkevät: Jyväskylässä rakennetaan valtava määrä asuntoja.

Jyväskylään valmistui viime vuonna keskimäärin 5,62 asuntoa päivässä. Kokonaismäärä kipusi ensimmäisen kerran yli 2 000 asunnon, sillä viime vuonna kaupunkiin valmistui 2 052 asuntoa.

Toissa vuonna tehty edellinen ennätys oli 1 712 asuntoa. Vaikka valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi viime vuonna lähes 20 prosenttia, niiden yhteenlaskettu kerrosala nousi paljon vähemmän, 10,9 prosenttia.

Asuntojen keskikoko pieneni edelleen. Keskikokoa pienensivät sijoittajille suunnatut huoneistot sekä opiskelija-asunnot. Esimerkiksi Kankaan alueelle valmistuneessa Koas Tower -tornitalossa on kaikkiaan 117 pientä asuntoa.

Viime vuonna asuntoja valmistui enemmän kuin kaupungin asukasluku kasvoi. Jyväskylä sai marraskuun loppuun mennessä noin 1 300 uutta asukasta.

Tänä vuonna asuntoja valmistuu vähemmän kuin viime vuonna, mutta vielä on vaikea arvioida, paljonko vähemmän. Asuntojen rakentamiseen myönnettyjen lu­pien määrä väheni viime vuonna reilun viidenneksen, 2 253 asunnosta 1 771 asuntoon.

Johtava rakennustarkastaja Raimo Ström sanoo, että asuntorakentaminen jatkuu edelleen selvästi vilkkaampana kuin pitkän ajan keskiarvot.

– Vuonna 2015 Jyväskylään valmistui 1 168 asuntoa. Kolmessa vuodessa määrä on lähes tuplaantunut, hän huomauttaa.

Suunta on ollut pitkään ylöspäin. Vuonna 2016 valmistui 1 371 asuntoa.

Vaikka Jyväskylään rakennetaan paljon asuntoja, omakotirakentaminen on pysynyt vähäisenä. Viime vuonna valmistui vain 157 omakotitaloa, mikä on samaa luokkaa kuin viime vuosina.

– Pientalorakentaminen on pudonnut huippuvuosista puoleen, Ström kertoo.

Talouden nousu näkyi viime vuonna teollisuusrakentamisessa. Teollisuudelle valmistui peräti 63,5 prosenttia enemmän tiloja kuin vuotta aiemmin. Toimistorakentaminenkin vilkastui selvästi, mutta neliömäärät olivat pieniä.

Liikerakentaminen suorastaan romahti edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna ei valmistunut yhtä suuria kohteita kuin vuonna 2017 avattu kauppakeskus Seppä.

Jyväskylässä myönnettiin viime vuonna rakennuslupia kappalemääräisesti edellisvuoden tahtiin. Neliö- ja kuutiomäärät jäivät kuitenkin edellisvuotta pienemmiksi.

Luvissa näkyy Jyväskylän toimistorakentamisbuumi. Esimerkiksi Kankaan alueelle nousee kaksi isoa toimistokeskittymää.

Myös liike- ja teollisuusrakentamiseen myönnettiin lupia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sote-alan myllerrys näkyy siinä, että hoitoalan rakennuksia tehdään edelleen kovaan tahtiin.

Strömin mukaan kaupungin rakennusvalvonta on ollut viime vuosina tiukoilla vilkkaan rakentamisen takia.

– Työntekijämäärä on jopa vähentynyt, vaikka lupien määrä on paljon suurempi kuin muutama vuosi sitten. Käsittelyajat on saatu kuitenkin pidettyä jokseenkin ennallaan, hän kertoo.

Rakennusvalvontaa työllistävät eniten puutteelliset lupahakemukset ja suunnitelmat sekä peruskorjausluvat.

Yhä useammin rakennuslupaa anotaan sähköisesti, mikä nopeuttaa lupapapereiden liikennettä asiakkaalta rakennusvalvontaan. Strömin mukaan sähköiset hakemukset eivät vielä ole lyhentäneet lupien käsittelyaikoja.