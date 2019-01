Jyvässeudun vuoden yrittäjä Marit Mertsalmi luottaa vaistoonsa ja asettaa tavoitteet korkealle – "Mutta tärkeintä on, että asiakas tulee toistekin"

Jyvässeudun vuoden yrittäjän Marit Mertsalmen tavoitteena ei ole yhtään vähempää kuin kehittää Kirrin Neste K -liikenneasema lajissaan yhdeksi Suomen parhaista.

Tällaista puhetta kuulee vähemmän Suomessa, jossa visioista on totuttu puhumaan melko varovasti.

Mertsalmi on luotsannut Kirrin Nestettä nyt kahdeksan vuotta ja merkkejä hyvästä vauhdista on jo saatu matkan varrella.

Vuonna 2017 yritys sai parhaan Neste K -ravintolan tittelin ja samana vuonna Mertsalmi palkittiin huippuyrittäjänä shop in shop -ravintolan omistavien Kotipizza-yrittäjien sarjassa.

Palkinto on tullut lisäksi parhaasta euromääräisestä kehityksestä ja esimerkillisestä yhteistyötä Kotipizza-ketjun kanssa.

Marit Mertsalmi sanoo, että omaa yritystä on helpompi kehittää, kun taustalla on kolme isoa toimijaa.

Liikenneaseman yhteydessä on Nesteen polttoaine-, tarvike- ja ravintolatuotteiden myynnin lisäksi edellä mainittu Kotipizzan pizzaravintola ja K-ruokakauppa.

– On hienoa, kun yhteistyökumppaneina on yrityksiä, jotka tunnetaan vastuullisesta toiminnastaan ja joilla itsellään on asiat kunnossa. Toimin itsekin Neste-kauppiaiden johtokunnassa ja näen, miten siellä halutaan kehittää koko ketjun toimintaa.

Yrityksensä hyvästä kehityksestä Marit Mertsalmi antaa kiitosta myös henkilökunnalleen. Liikenneasemaa pyörittää yrittäjän lisäksi 13 naista ja yksi miestyöntekijä. Mertsalmi kiistää, että olisi tarkoituksella palkannut vain naisia. Vastaan on tullut hyviä työntekijöitä, jotka ovat sattuneet olemaan naisia.

– Olen tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että voin sanoa meillä olevan nyt huipputiimi. Työntekijät ovat minulle kuin toinen perhe ja haluan kaikkien viihtyvän meillä, hän sanoo.

Mertsalmi uskoo, että kun työyhteisössä voidaan hyvin, se näkyy automaattisesti myös asiakkaisiin päin.

– Haluan, että asiakas lähtee meiltä hymyssä suin, mutta uskaltaa myös antaa palautetta, jos joku meni vikaan.

Mertsalmi on kasvanut yrittäjäperheessä. Vanhemmilla oli Muuramessa elementtiasennus- ja nosturipalveluyritys. Mertsalmi sanoo vanhempien tuella olleen iso merkitys yrittäjäksi kasvamisessa.

– Äiti on opettanut minulle kaikki talous- ja henkilöstöasiat. Hänelle olen voinut aikanaan esittää niitä kriittisiäkin kysymyksiä, ja kyseenalaistaa, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla.

Kodin perintöä on myös tietty sitkeys ja peräänantamattomuus.

– Yrittäjyydessä on tärkeää osata kääntää kurssia oikeaan suuntaan ja nähdä asioita pitkällä tähtäimellä. Jos esimerkiksi saamme jonkun Helsinki–Oulu-väliä reissaavan poikkeamaan meille, voi kestää, ennen kuin hän poikkeaa toisen kerran. Mutta tärkeintä on, että hän tulee toistekin.

Mertsalmi sanoo tekevänsä monia päätöksiä intuitiolla ja omaan vaistoon luottaen. Kun ottaa riskejä, kaikki asiat eivät osu maaliin, mutta niistäkin on päästävä eteenpäin.

– Välillä tietysti miettii, heittääkö hanskat tiskiin. Mutta kun nukkuu yön yli, mieli on toinen.