Kännykkä voisi näyttää, millainen maisema edessäsi olisi ollut 50 vuotta sitten – historiaa visualisoiva jyväskyläläinen yritys hakee jalansijaa Yhdysvalloista

Keskisuomalainen osaaminen on torstaina esillä Yhdysvalloissa, kun jyväskyläläinen historia- ja kulttuurikohteiden sovelluksia tuottava Memorandum Unlimited Oy osallistuu New Yorkissa järjestettävään Nordic VR Night -tapahtumaan. Toimitusjohtaja Elina Rauhalan mukaan yritys sai järjestäjiltä kutsun tapahtumaan, jonka tarkoitus on nostaa esiin pohjoismaisia virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja sekatodellisuuden yrityksiä.

Yrityksen tavoitteena on hankkia New Yorkista uusia asiakaskontakteja ja kansainvälistä näkyvyyttä.

– Tapahtumaan on tulossa edustajia maailman suurimmista museoista, kuten Smithsonianista ja MoMA:sta (Museum of Modern Art). Toivomme, että tämä olisi avaus Yhdysvaltojen markkinoille, Rauhala toteaa.

Yrityksen tarkoituksena on visualisoida historiaa, ja tuoda ihmisten tietoon mielenkiintoisia yksityiskohtia esimerkiksi jonkin rakennuksen, paikan tai henkilön historiasta. Tavoitteessa auttaa muun muassa augmented reality (AR) -teknologia, eli lisätty todellisuus.

– New Yorkissa voisimme näyttää vaikka Manhattanin eteläpäähän rakennetun muurin, jota ei ole enää olemassa, yhtiön tutkimus- ja kehitysvastaava Juha Laakkonen kertoo.

Toisaalta sovellus voisi näyttää vaikka vuoden 2001 terrori-iskussa sortuneet kaksoistornit alkuperäisellä paikallaan, tai vuosikymmeniä vanhan maiseman Jyväskylän keskustassa. Käyttäjän täytyy vain suunnata mobiililaitteensa oikeaan suuntaan oikeassa paikassa.

– Lisätyssä todellisuudessa rajana on oikeastaan vain mielikuvitus, Laakkonen jatkaa.

Memorandum Unlimitedilla on ikää vasta hieman yli vuoden päivät. Se työllistää kaksi henkilöä kokopäiväisesti ja yhden henkilön osa-aikaisesti.

Yrityksen idea on lähtöisin Jyväskylän yliopistosta, Tieteen popularisointi -kurssilta.

– Samanlaisia ideoita on ympäri maailmaa, mutta ne ovat jääneet pienen mittakaavan projekteiksi. Ne ovat yleensä olleet oppilaitosten tai museoiden projekteja, jotka ovat kuihtuneet, kun hanke on loppunut, Laakkonen toteaa.

Memorandumin näkökulma ei ole teknologia-startupille tyypillinen. Jyväskyläläisyritys tekee sovelluksiaan sisältö – eli historia – edellä. Tällä hetkellä yrityksen tekninen puoli on ulkoistettu alihankkijalle.

– Ajatuksena on miettiä, miten voisimme hyödyntää upeita aineistoja ja taivuttaa teknologian palvelemaan sitä, Rauhala kertoo.

New Yorkissa yritys esittelee sisältöosaamistaan Alvar Aalto -teemaisella esityksellä. Toive Suomen kuuluisimman arkkitehdin käsittelystä tuli tapahtuman järjestäjiltä.

– Aalto on kiinnostava kansainvälinen brändi ja looginen meille, koska olemme jyväskyläläinen toimija, Rauhala toteaa.