KORJAUS: Sipilä 72 prosentin työllisyystrendistä: Paras joululahja, tuuletan kevyesti autotallissani tänään

Tämä on paras joululahja, sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kuultuaan, että työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 72 prosenttia. Työllisyysaste nousi siten hallituksen tavoitteeseen.

– Olen leikkimielisesti luvannut, että sitten kun tavoite täyttyy, tuuletan kevyesti omassa autotallissani. Sen paikka on tänään, Sipilä sanoi eduskunnan puhemiehen joulukahveilla.

Pääministeri uskoo, että positiivinen kehitys jatkuu. Hän viittasi valtiovarainministeriön ennusteeseen, jonka mukaan 73 prosenttia täyttyy vuonna 2020. Ensi vuonna työllisyysaste nousisi ennusteen mukaan 72,4 prosenttiin.

– VM:n ennuste on vajaa 73 ja uskon, että se menee tällä vauhdilla sinne, mutta sitten pitää tehdä lujasti töitä, että päästään sinne 75:een. Kyllä tässä jää töitä seuraavalle hallitukselle.

Myös valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) oli yhtä hymyä ennen eduskunnan täysistuntoa.

– Jossain vaiheessa näytti, että nousu olisi taittunut, mutta kyllä me uskoimme tähän. Yrityksiltä tuleva viesti siitä, että niillä on halu palkata, on ollut niin vahvaa. Tämä on joululahja etenkin niille ihmisille, jotka ovat saaneet töitä, Orpo sanoi.

Sipilän mukaan 72 prosenttia on ollut monta kuukautta mittaustarkkuuden rajoissa, joten oli odotettavissa, että tavoite täyttyy minä kuukautena tahansa.

– Koska kuitenkin mennään parempaan suuntaan, työttömyys pienenee ja työssä käyvien määrä kasvaa, niin kyllä se joskus se päivä oli koittava, ja nyt se sitten tuli.

"Lujasti tehty töitä"

Orpon mukaan hallitus on tehnyt lujasti töitä, vaikka toki sitä on auttanut myös maailmantalouden kasvu.

– Tutkimusten mukaan hallituksen toimilla on ollut noin puolet vaikutusta työllisyystulokseen eli voimme olla ihan tyytyväisiä.

Valtiovarainministerin mielestä kevään suurin haaste on, että talous näyttää hiipuvan.

– Meidän täytyy tehdä koko ajan lisää toimia, että talouskasvu jatkuu ja työllisyysaste nousee sinne muiden Pohjoismaiden tasolle.

Ministerit paiskasivat kättä kohdatessaan syyskauden viimeisessä täysistunnossa. Molemmat aikovat pitää joululomaa loppiaiseen asti.

Rinne tyytyväinen

-

"Ensi vaalikauden tavoite 75 prosentin työllisyysaste"

Oppositiojohtaja Antti Rinne (sd.) on tyytyväinen, että hallitus pääsi työllisyystavoitteeseensa. Ensi vaalikauden tavoitteeksi Rinne asettaisi 75 prosentin työllisyysasteen. Sen jälkeen 2030-luvulle mentäessä Rinteen tavoite on yli 80 prosentin työllisyysaste. Hänen mukaansa siten pystytään ylläpitämään hyvinvointivaltion palveluita ja etuuksia sekä turvaamaan talouskasvua tulevaisuudessa.

Rinne arvioi, että hallituksen politiikassa on ollut joitakin elementtejä, jotka ovat auttaneet työllisyyden nousussa. Esimerkiksi kiky-ratkaisu on hänen mukaansa vaikuttanut siihen, että vientiteollisuus on päässyt kiinni kasvuun.

Työvoiman ulkopuolella olevan väestön määrä supistunut

Tilastokeskus kertoi tänään, että työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 72 prosenttia. Työllisiä oli yhteensä hieman yli 2,5 miljoonaa.

Työttömyysasteen trendi oli 7,1 prosenttia. Työttömien määrä oli 168 000. Trendi on satunnais- ja kausivaihtelusta puhdistettu luku.

Työllisyysaste kohosi lokakuusta prosenttiyksikön kymmenyksen. Vuoden alussa tammikuussa työllisyysaste oli tasan 71 prosenttia. 70 prosentin ylitys tapahtui viime vuoden lokakuussa.

Työllisyysasteen kohoamista hallituksen tavoitteeseen on edesauttanut se, että työvoiman ulkopuolella olevan väestön määrä on supistunut. Työllisyysaste lasketaan siten, mikä on töissä olevien määrä verrattuna kaikkien työikäisten määrään.

Työvoiman ulkopuolella oli marraskuussa runsaat 1,4 miljoonaa henkilöä. Piilotyöttömyys putosi yli 7 prosenttia.

----

Korjattu klo 10.25 juttua, joka on perjantailta 21.12. 2018. Jutussa ollut virheellinen lause "työttömien ohella työvoiman ulkopuolella ovat muun muassa opiskelijat" on otettu pois. Työttömät eivät ole työvoiman ulkopuolella, vaan he kuuluvat työvoimaan.