KRP aloitti esitutkinnan Nokian Renkaisiin liittyvistä epäillyistä arvopaperimarkkinarikoksista

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan epäillyistä arvopaperimarkkinarikoksista, jotka liittyvät Nokian Renkaiden valmistamiin renkaisiin ja lehdissä julkaistuihin rengastesteihin. Nokian Renkaiden tulosinfossa kuitenkin korostettiin, ettei tapauksessa ole kyse rengastesteihin liittyvistä asioista vaan epäillystä sisäpiirikaupasta.

KRP:n tutkinnanjohtaja Veli Matti Räsänen oli hyvin niukkasanainen eikä kommentoinut tutkintaa tarkemmin.

– En voi tässä vaiheessa kertoa mitään tarkempaa tutkinnan sisällöstä tai epäiltyjen määrästä. Tutkinnan kestoa on vaikea arvioida, mutta kokemuksen perusteella voin sanoa, että nämä arvopaperimarkkinatutkinnat eivät ole lyhytkestoisia, Räsänen sanoi.

Tutkinta aloitettiin Finanssivalvonnan pyynnöstä. Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Sari Helminen ei myöskään halunnut kertoa asiasta tarkemmin.

"Säädöksiä on noudatettu"

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen sanoi, että säädöksiä on noudatettu.

– Nokian Renkaat on sitä mieltä, että kaikkia säädöksiä on noudatettu ja asiassa ei ole mitään rikosta tapahtunut. Tietenkin on hyvä, että asiat selvitetään perin pohjin, mutta tarkempaa tietoa emme voi tällä hetkellä antaa.

Korhosen mukaan keskusrikospoliisi ei ole ollut vielä asiasta yhteydessä. Toimitusjohtaja ei osannut myöskään arvioida, kuinka kauan tutkinta kestää.

Nokia Renkaiden toimitusjohtajana vuosina 2000–2014 toiminut Kim Gran kertoi sähköpostissaan STT:lle, ettei KRP ole ollut häneen yhteydessä eikä hän tunne asiaa.

Gran myi aikanaan kaikki omistuksensa yrityksestä, ennen kuin testivilppi vuonna 2016 paljastui. Gran kertoi tuolloin STT:lle myyneensä omistuksensa, koska erosi yhtiön hallituksesta. Hallituksesta hän taas erosi, jotta aikaisemmin toimitusjohtajana aloittanut Ari Lehtoranta saisi työrauhan.