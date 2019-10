Kaasuyhtiö Gasum saa kilpailijan Virosta – "Elämme Suomen maakaasun lähes 50-vuotisen historian kenties mielenkiintoisinta aikaa"

Suomen valtion omistamalle kaasuyhtiö Gasumille on tulossa kilpailija. Virolainen energiayhtiö Elenger kertoo tulevansa Suomen maakaasumarkkinoille, kun kaasun jakeluverkko avautuu kilpailulle vuodenvaihteessa.

Samassa yhteydessä otetaan käyttöön Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki. Tähän mennessä Suomeen on ollut kaasuputkiyhteys ainoastaan Venäjältä. Putkeen on toimittanut kaasun venäläinen Gazprom .

– Elämme Suomen maakaasun lähes 50-vuotisen historian kenties mielenkiintoisinta aikaa. Toimijoiden määrän kasvaessa markkinalla kaasun hinnoittelumallit tulevat uudistumaan ja matalampi hintataso hyödyttää myös kaasun käyttäjiä, sanoo Elengerin suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtaja Jarko Alanko tiedotteessa.

Osaksi Baltian kaasumarkkinaa

Balticconnector-kaasuputken valmistuttua Suomi liittyy osaksi Baltian kaasumarkkinaa. Elenger on Baltian suurimpiin kuuluva energiayhtiö. Virossa se tunnetaan nimellä Eesti Gaas .

– Meillä on jo kokemusta markkinan avautumisesta Latviassa ja Virossa, mikä antaa meillä hyvät edellytykset onnistua myös Suomessa, Alanko kertoo.

Suomen kaasumarkkinat eivät kuitenkaan ole olleet täysin monopolisoituneita, vaikka jakeluverkko on Gasumin käsissä. Suomen satamiin tuodaan laivoilla nesteytettyä maakaasua (LNG).

Muun muassa Elenger on tankannut Tallink Siljan matkustajalaivaa Megastaria LNG:llä Helsingin satamassa. Yhtiö aloitti hiljattain myös rahtilaivojen LNG-tankkauksen Hangon satamassa.

Elengerillä useita suomalaisia johtajia

Alanko tuntee Suomen kaasumarkkinat, sillä hän on toiminut yli 20 vuotta Gasumin palveluksessa. Elengerin johdosta löytyy muutenkin paljon suomalaista osaamista.

– Eesti Gaasin johdolta on ollut hieno oivallus rakentaa uusiin markkina-alueisiin paikallinen toimisto ja henkilöstö. Aiempi kokemuksemme osoittaa, että asiakkaat arvostavat korkealle kanssakäymistä äidinkielellään, Alanko sanoo.

Hänen lisäkseen yhtiö on palkannut Pasi Näkin, joka on nimitetty Elengerin merikäytöstä vastaavan Elenger Marinen toimitusjohtajaksi. Aiemmin Näkki on toiminut Tallink Siljan varatoimitusjohtajana.

Lisäksi yhtiöön on kiinnitetty myyntijohtajaksi aiemmin energiayhtiö Linde Groupin puhtaan energian yksiköstä vastannut Pasi Moisio. Yhtiön hallituksessa istuva virolainen Kalev Reiljan on puolestaan toiminut Suomessa Soneran teknologiajohtajana ja Nokian myyntijohtajana.

LNG syrjäyttää dieselin laivapolttoaineena

Näkki ennustaa, että perinteiset dieselpolttoaineet väistyvät pian nesteytetyn maakaasun tieltä merikäytössä.

– Matkustajalaivojen lisäksi yhä useammat uudet rahtialukset siirtyvät käyttämään nesteytettyä maakaasua energialähteenä. Energiatehon ja ympäristöystävällisyyden turvin nesteytetty maakaasu tulee väistämättä korvaamaan merikäytössä dieselpolttoaineet, joka vaikuttaa Suomessa positiivisesti Itämeren veden- ja ilmanlaatuun, Näkki arvioi.