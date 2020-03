Kaikilla yrityksillä ei mene nyt huonosti – Poikkeusajat ovat lisänneet ainakin käsidesin ja siivouspalveluiden kysyntää

Vaikka yritysmaailmasta kantautuvat uutiset ovat viime viikkoina olleet voittopuolisesti varsin synkkiä, pieniä valonpilkahduksiakin on.

Altian Koskenkorvan tehdas käy muun muassa käsidesin räjähtäneen kysynnän takia täysillä 24 tuntia vuorokaudessa, ja myös Rajamäen tehdas toimii ongelmitta, kertoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä. Tennilän mukaan koronavirus iskee kuitenkin myös Altiaan siinä missä muihinkin yrityksiin.

– Lomautuksista ei vielä ole puhuttu, mutta tilanteen eskaloituessa sitäkään mahdollisuutta ei luonnollisesti voi poissulkea, Tennilä sanoo STT:lle.

Tennilän mukaan Altiassa seurataan nyt tarkasti, lisääntyykö alkoholin myynti monopolimyymälöissä, kun baareja ja ravintoloita suljetaan tai niissä on kävijäkato.

Myös Suomessa Alkon myymälöissä lisääntynyt kysyntä on näkynyt erityisesti viinipakkausten menekissä.

Satamissa, lentokentillä ja laivoilla alkoholin myynti on todennäköisesti lähes loppunut. Niiden osuus on ollut Altian myynnissä noin kymmenen prosenttia. Tennilän mukaan nyt seurataan, kompensoiko monopolimyymälöiden mahdollisesti lisääntyvä myynti menetystä.

– Seuraamme tarkasti myös sitä, mitä monopoliliikkeiden aukioloille tapahtuu.

Käsidesi pieni osa kokonaisuudesta

Käsidesi on Tennilän mukaan pieni osa kokonaisuudesta. Altia toimittaa käsidesin pääraaka-ainetta eli denaturoitua etanolia suurissa erissä käsidesiä pakkaaville yrityksille. Päivässä yritysasiakkaille on lähtenyt noin 70 000 kiloa denaturoitua etanolia, josta voidaan valmistaa noin 200 000 puolen litran käsidesipulloa.

Tennilän mukaan etanolia riittää ja kysyntään pystytään vastaamaan tulevaisuudessakin.

Rajamäellä Altia valmistaa ja pullottaa viinejä sekä muita mietoja ja väkeviä alkoholituotteita.

– Viemme konjakkia Aasiaan ja tiesimme jo aiemmin, että Aasian koronakriisi vaikuttaa konjakin myyntiin.

Vuosittaisia tehopuhdistuksia tilataan nyt paljon

Myös siivouspalveluja tarjoavalla SOLilla on riittänyt työtä. SOLin henkilöstö- ja lakiasiain johtaja Timo Sairanen kertoo, että vaikka majoitus- ja ravitsemusalalla toimeksiannot ovat vähentyneet, esimerkiksi kouluista, terveydenhoidosta, teollisuudesta ja kaupasta on saatu lisätilauksia.

– Meitä ovat tilanneet enemmän ne, joita voimme auttaa tässä korkeamman hygienian vaatimuksessa. Asiakkaat esimerkiksi haluavat, että tietyt kosketuspinnat desinfioidaan ja tehdään myös isompia peruspesuja teollisuushalleissa, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

Toistaiseksi oma väki, jota Solilla on valtakunnallisesti 7 000, on riittänyt, koska joillakin aloilla siivouksen tarve on vähentynyt. Toki jatkuva rekrytointi on käynnissä.

– Peruspesujen eli vuosittaisten tehostettujen puhdistusten lisätilauksia on tullut paljon, koska niiden tekeminen on nyt helpompaa, kun ihmisiä on vähemmän töissä. Tyypillisimmin kohteena ovat koulut ja teollisuuden varastot.

Solin henkilökunnasta peräti 3 000 on ulkomaalaisia, mutta Sairasen mukaan voimaan astuneet matkustusrajoitukset eivät ole juuri vaikuttaneet näiden työntekijöiden jäämiseen rajojen taakse.

– Kun nyt onneksi ei ole mikään yleinen loma-aika.

Siivoushenkilökunnan oman suojauksen tasoa on nostettu ja ohjeistusta tehostettu. Toistaiseksi henkilökunnan sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut hyppäystä.