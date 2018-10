Kaksi konkurssia tehnyt jyväskyläläinen Juha Peltonen haluaa murtaa vaikenemisen kulttuurin – ”Yrittäjät eivät kovin helposti myönnä, että nyt ei mene hyvin”

Vuosi sitten lokakuussa jyväskyläläinen Juha Peltonen tunsi valtavaa helpotusta. Ei surua, ei oikeastaan edes pettymystä, vain silkkaa helpotusta. Enää ei tarvinnut taistella tuulimyllyjä vastaan. Peltonen oli päättänyt hakea valokuvaamonsa Studio Peltonen Oy:n konkurssiin.

– Sain pisteen sille hommalle, eikä minun tarvinnut enää yrittää selviytyä, Peltonen muistelee.

Hän tiesi, mitä käytännössä tapahtuisi, sillä konkurssi ei ollut hänelle ensimmäinen.

Peltonen aloitti yrittäjänä jo vuonna 1988. Silloin hän perusti oman toiminimen, joka laajeni myöhemmin kommandiittiyhtiöksi ja edelleen osakeyhtiöksi vuonna 1995. Suomen Teollisuusmainos STM Oy:n suurin asiakas oli maatalouskoneiden valmistaja Valtra.

Töitä riitti, mutta ajat olivat vaikeat. Peltosen perheellä oli omakotitalosta ja siihen rakennetusta toimistotilasta iso velka, jonka korko oli laman jäljiltä 16 prosenttia.

– Velkajärjestelyssä yritys meni lopulta konkurssiin yksityishenkilönä otettujen velkojen takia.

Siinä rytäkässä meni omakotitalon lisäksi suvun maatila Konnevedeltä.

– Se on ollut elämäni tuskallisimpia kokemuksia. Mutta siitäkin olen selvinnyt.

Vaikka yritys päätyisi konkurssiin, yrittäjä on voinut tehdä kaiken oikein ja lainmukaisesti, muistuttaa Peltonen. Näin hän kokee omissa tapauksissaan käyneen.

– Ratkaiseva tekijä voi olla mikä vain, vaikkapa maahantuojan virhe tai asiakassuhteen katkeaminen.

Toisella kerralla yrityksen kaatumisen sysäsi liikkeelle kirjanpitäjän virhe: valokuvaamon liiketoiminnan kuluja oli vuosien ajan kirjattu osakaslainaksi ja vaikka kirjanpitoa myöhemmin oikaistiin, kymmenientuhansien kuluja ei saatu enää kohdistettua oikein.

Vähän myöhemmin yrityksen suurin asiakas, iso huonekaluketju, vaihtoi valokuvaajaa ja noin 80 prosenttia liikevaihdosta hävisi. Siitä Studio Peltonen ei enää noussut.

Kun valokuvaamo oli viime syksynä tehnyt konkurssin, Peltonen käyskenteli Jyväskylään avatussa kauppakeskus Sepässä ja meni käymään Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Kipinä-tiloissa.

– Kysyin heiltä, miten seurakunta voisi auttaa minua siinä tilanteessa. Vastaus oli, että seurakunnalla on ainakin yrittäjille suunnattu messu.

Vastaus ei tyydyttänyt Peltosta, joten hän ehdotti vertaistukiryhmän perustamista. Yrittäjyyden loppuminen ei nimittäin koske ainoastaan konkurssin tehneitä vaan myös eläköityviä ja muusta syystä yritystoiminnan lopettavia. Elämänmuutos on kaikille suuri.

– Se ovi on nyt auki, ja suunnittelemme vertaistukitoimintaa. Sille on huutava tarve, Peltonen kertoo.

Alkukesästä Peltonen otti yhteyttä valtakunnalliseen Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:hyn. Perinteisesti KoKoAn kouluttamia kokemusasiantuntijoita on käytetty etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa jakamaan tietoa esimerkiksi alkoholismista tai mielenterveysongelmista.

Peltonen ehdotti KoKoAlle, että toimintaa voisi laajentaa liike-elämään, ja yhdistys innostui ehdotuksesta. Nyt Peltosesta on tullut Suomen ensimmäinen virallinen yrittäjyyden kokemusasiantuntija.

Tällä hetkellä Peltosella on työn alla tarinapankki, johon kerätään konkurssiyrittäjien kertomuksia. Videohaastattelut on tarkoitus laittaa jossain vaiheessa verkkoon nähtäville.

– Minusta tuntuu, että tässä on nyt lähtenyt iso pyörä liikkeelle. Toivottavasti tällä toiminnalla on vielä vaikutusta monen yrittäjän elämään.

Mitään tuloa Peltonen ei vertaistukitoiminnastaan ole saanut, vaan hän tekee työtä vapaaehtoispohjalta.

Konkurssit ovat olleet kallis koulu kokemusasiantuntijuuteen.

– Jospa minä jonain päivänä voin muuttaa tämän itselleni työpaikaksi. Haluan ammentaa opeistani myös muille, Peltonen sanoo.

Peltonen on nyt vuoden sisään käynyt läpi konkurssin, avioeron ja jo ennen konkurssia alkaneen, pitkän masennuksen. Vaikka vastoinkäymisiä on ollut monta, ne eivät ole saaneet häntä lannistumaan.

Puhuminen on ollut se keino, jolla Peltonen on selvinnyt. Hän on pyytänyt ystäviään kahville ja puhunut puhumasta päästyään.

Peltonen ei ylipäätään ymmärrä sitä vaikenemisen kulttuuria, jolla vaikeuksia usein verhotaan Suomessa. Hänen arvionsa mukaan tabuksi tekeminen on osittain myös sukupuolikysymys.

– Luulen, että siihen liittyy miehen perinteinen rooli perheen elättäjänä. Kun elämäntyö, yritys, kaatuu, se on valtava häpeä.

Peltonen peräänkuuluttaa keskusteluun avoimuutta ja rehellisyyttä. Menestystarinoita tarvitaan, koska ne kannustavat, motivoivat ja inspiroivat, mutta niiden rinnalla pitäisi puhua enemmän myös vaikeuksista.

– Yrittäjät eivät kovin helposti myönnä sitä, että nyt ei mene hyvin.

Peltonen on sitä mieltä, että ihmisten pitäisi voida olla avoimempia jo silloin, kun kaikki on hyvin ja varsinkin silloin, kun bisnes ei luista.

– Avoimuus lisäisi yrittäjien hyvinvointia. Sitä kautta myös perheet voisivat paremmin. Kriittinen piste on se hetki, kun jätät pöydälle ensimmäisen kerran laskun avaamatta. Silloin kannattaa hakea apua, sanoo Peltonen.

Hänen mielestään jo koulussa pitäisi opettaa, että liiketoiminnan alas ajaminen kuuluu yrityksen normaaliin elinkaareen.

– Markkinointia, kirjanpitoa ja yrityksen perustamista kyllä opetetaan, mutta konkursseista ja yritystoiminnan lopettamisesta ei puhuta kouluissa riittävästi. Konkurssi on edelleen mörkö ja musta aukko.