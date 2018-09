Kanadan Nafta-neuvottelijan mukaan sopuun Yhdysvaltojen kanssa voidaan päästä

Yhdysvallat ja Kanada voivat päästä sopuun Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen uudistamisesta, sanoo Yhdysvaltojen kauppaneuvottelija, ulkoministeri Chrystia Freeland. Hänen mukaansa sopimuksen saavuttaminen vaatii hyvää tahtoa, uskoa ja joustavuutta molemmilta puolilta, ja tämä voi tapahtua Freelandin mukaan hyvin pian.

Hänen mukaansa nyt on todella tärkeää informoida Kanadan pääministeri Justin Trudeauta neuvotteluiden etenemisestä.

Freeland saapui Washingtoniin tiistaina neuvottelemaan Yhdysvaltojen kauppaedustajan Robert Lighthizerin kanssa.

Ennen tapaamisen alkamista Freeland viittasi puheessaan 17 vuotta sitten tapahtuneeseen World Trade Centerin terrori-iskuun.

– Uskon, että sen muistaminen, mitä tapahtui, auttaa meitä ehkä laittamaan nyt käymämme neuvottelut perspektiiviin.

– Päivän lopuksi, olemme naapureita. Päivän lopuksi, naapurit auttavat toisiaan, kun he tarvitsevat apua, hän sanoi.

Trumpin mukaan Kanadan mukanaolo ei ole välttämätöntä

Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko aloittivat noin vuosi sitten neuvottelut Naftan uudistamiseksi. Tänä vuonna elokuun lopussa Meksiko ja Yhdysvallat pääsivät sopuun keskenään, mutta Kanadan kanssa sopua ei ole vielä syntynyt. Trumpin mukaan neuvottelut Kanadan kanssa ovat kuitenkin sujuneet hyvin.

Trump on sanonut, että Kanadan mukanaolo sopimuksessa ei ole välttämätöntä. Hän on tiedottanut kongressille, että suunnitelmissa on allekirjoittaa sopimus marraskuun lopussa – oli Kanada mukana tai ei.

Trumpin mukaan Kanada haluaa sopimukseen mukaan "todella paljon".

– Olemme neuvotelleet hyvässä hengessä, hän sanoi toimittajille.

Kanadan ja Yhdysvaltojen Nafta-neuvotteluita on hiertänyt erityisesti se, että Kanada haluaa mukaan kansainvälisen riitojensovittelumekanismin ja maa haluaa suojella maitoteollisuuttaan.

Kanadan pääministerin mukaan autoteollisuuden tullit olisivat tuhoisia myös Yhdysvalloille

Kanadan pääministeri Justin Trudeau varoitti aiemmin, että mahdolliset uudet autoteollisuuden tullimaksut voivat olla tuhoisia sekä Yhdysvalloille että Kanadalle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on painostanut Kanadaa uhkaamalla asettaa Kanadan autoteollisuuden tuotteille uusia tullimaksuja.

Trudeaun mukaan tullimaksut voivat aiheuttaa valtavasti häiriöitä ja irtisanomisia Yhdysvalloissa. Trudeaun mukaan Kanada suojelee omia intressejään mutta on samaan aikaan joustava, sillä sopimus on 25 vuoden jälkeen aika uudistaa.