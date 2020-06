Kansalaiset pitäisivät verot ennallaan – tai voisi niistä vähän tinkiäkin

Verot olisi säilytettävä ennallaan ja osin laskettava, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta. Suomalaiset eivät ole innokkaita nostamaan mitään veroja, vaikka tavoitteena olisi maan talouden ja julkisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen.

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista haluaa säilyttää kunnallisveron ennallaan. Enemmistö pitäisi myös valtiolle maksettavan ansiotuloveron nykyisellä tasolla.

Puolet pitäisi myös arvonlisäveron ja muut välilliset verot sekä yhteisöveron nykyisellään. Kiinteistöveron ennallaan pitämistä kannattaa lähes joka toinen. Arvonlisäverotuksen ja muiden välillisten verojen korottaminen saa kaikkein vähiten kannatusta.

Kaikissa näissä veroissa toiseksi suosituin vaihtoehto on verojen alentaminen.

Niitä veroja, joita kansalaiset laskisivat, ovat perintö- ja lahjavero, ajoneuvovero ja autovero. Energia- ja muiden ympäristöverojen laskijoita on lähes sama määrä kuin ennallaan pitäjiäkin.

Pääomaverotuksen korotus saa ainoana joka kolmannen suomalaisen kannatuksen. Ennallaan sen pitäisi lähes kaksi viidestä. Muiden verojen korotuksen kannattajia on vähän, joka kymmenes tai yksi viidestä.

Kansalaisista lähes neljä viidestä tyrmää väitteen, että verotus on Suomessa liian löysää. Niukka enemmistö suomalaisista yhtyy väitteeseen "oma verotukseni on liian ankaraa". Mitä suuremmat tulot, sitä vakuuttuneempia ollaan siitä, että itseensä kohdistuva verotus on liiallista. Pienituloiset torjuvat sen, että henkilökohtainen verotus olisi liian ankaraa.

Verotuksen painopistettä ansiotuloista kuluttamiseen

Enemmistö kansalaisista on hieman ristiriitaisesti sitä mieltä, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää ansiotulojen verottamisesta kulutuksen verottamiseen. Näin, vaikka kulutukseen suuntautuvan arvonlisäveron korotus saa kaikkein vähiten kannatusta.

Vajaa kolmannes vastustaa verotuksen painopisteen siirtämistä kulutuksen verottamiseen.

Enemmistö SDP:n, kokoomuksen, keskustan ja vihreiden kannattajista hyväksyisi verotuksen painopisteen siirtämisen kohden kulutuksen verottamista.

Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton tukijat jakaantuvat tässä asiassa kahteen lähes tasasuureen leiriin, kannattajiin ja vastustajiin.