Karjalan Puku vaihtaa puvut kiinteistöihin – miehet ostavat aina vaan vähemmän pukuja

Keski-Suomen vanhimpiin yrityksiin kuuluva Karjalan Puku suuntaa toimintansa uusiksi ensi vuoden aikana. Joulukuussa 90 vuotta täyttävä yhtiö keskittyy kiinteistöbisnekseen, josta se aikoo hakea kasvua Jyväskylän keskustassa.

– Pukutoiminta päättyy ensi vuoden aikana, mutta yhtiö katsoo eteenpäin, toimitusjohtaja Pekka Wahlgrén kertoo.

Yhtiö siirsi pukujen valmistuksen pois Jyväskylästä kymmenen vuotta sitten yhtenä viimeisistä Suomessa pukuja valmistaneista yrityksistä. Viime vuosina yhtiön Kaleva-merkillä myymät puvut, irtotakit ja housut on valmistettu Slovakiassa ja Portugalissa.

– Emme ole enää tehneet ennakkomallistoa ensi kevääksi tai kesäksi, Wahlgrén kertoo.

– Meillä on hyvät alihankkijat, mutta pukuliiketoiminta ei ole ollut kovin kannattavaa.

Wahlgrénin mukaan miesten puvun käyttö arkipukeutumisessa on vähentynyt paljon.

– Kymmenessäkin vuodessa muutos on näkynyt, mutta 30–40 vuodessa käyttö on suorastaan romahtanut. Aika harva pukee puvun arkiaamuna. Puvun käyttö on siirtynyt tapahtumiin ja juhliin, hän sanoo.

Vielä 1970-luvulla Suomessa oli noin 30 pukutehdasta.

Karjalan Puku valmisti huippuvuosina kymmeniätuhansia pukuja vuodessa. Enimmillään sillä oli noin 350 työntekijää 1970-luvulla.

Kiinteistöliiketoiminta ei ole uutta Karjalan Puvulle, vaan sitä oli yhtiöllä jo perustamiskaupungissa Viipurissa. Jyväskylässä yhtiö aloitti vuonna 1944 – nykyisen tontin yhtiö oli hankkinut jo vuonna 1940.

Jyväskylässä Karjalan Puvulla on 4 500 neliömetriä jatkojalostettuja vanhoja tuotantotiloja. Kaikki tilat on vuokrattu, ja niissä toimivat muun muassa Omenahotelli ja ohjelmistoyhtiö Samlink.

Karjalan Puvun omistajilla on vieressä myös kaksi kiinteistöyhtiötä, Kauppakatu 28 ja Vapaudenkatu 57.

Sekä Karjalan Puvun että kiinteistöyhtiöiden tonteilla on jonkin verran rakennusoikeutta käyttämättä.

– Hoidamme tämän kierroksen valmiiksi. Sitten katsomme avoimin silmin toiminnan laajentamista, Wahlgrén sanoo perinteikkäässä työhuoneessaan.

Kauppakadun ja Vapaudenkadun välille sijoittuville tonteille haetaan mahdollisesti lähivuosina asemakaavan muutosta ja lisää rakennusoikeutta.

– Etenemme varovasti, ettemme tipu korkealta, jos asiat eivät sujukaan niin kuin odotetaan.

Paikka on Wahlgrénille rakas kaikin puolin. Hän asui lapsuutensa ja nuoruutensa Kauppakatu 28:ssa.

Varovaisuus on aina leimannut Karjalan Pukua. Ehkä juuri siksi yhtiö on pystynyt säilymään ja mukautumaan 90 vuotta sodista ja muista vaikeuksista huolimatta.

– Yritysten täytyy toimia omista lähtökohdista omien tavoitteiden ja arvojen mukaisesti, Wahlgrén, 64, sanoo.

– Olemme aina välttäneet liian isoja riskejä.

Hän on ollut tästä syksystä lähtien myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Pitkään vetovastuussa ollut veljeskolmikko, johon kuuluvat myös Pentti, 74, ja Juha Wahlgrén, 71, on saanut seuraavan sukupolven mukaan yhtiöön.

– Viisi jälkeläistä on omistajina. Kolme heistä on myös töissä Karjalan Puvussa, Pekka Wahlgrén kertoo.

Tällä hetkellä hän sanoo olevansa tyytyväinen.

– Missioni oli yhtiön konseptimuutos. Nyt olemme pitkällä.