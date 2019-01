Karstulalaisfirma meni konkurssiin – työntekijät perustivat uuden yrityksen, josta kasvoi miljoonien bisnes

Karstulalainen konepaja OnSteel Oy on kasvanut jo yli 50 työntekijän yritykseksi. Onnelantien tehdashallissa koneet käyvät aamukuudesta keskiyöhön, ja töitä tehdään myös viikonloppuisin. Asiakasyrityksille valmistuu osia muun muassa paperikoneisiin.

OnSteel syntyi konkurssiin menneen Meteco Oy:n raunioille vajaat neljä vuotta sitten. 31 entistä metecolaista perusti silloin uuden yrityksen, joka osti koneet ja materiaalit konkurssipesältä. Metecossa oli konkurssin aikaan 43 työntekijää ja toimihenkilöä.

Tuotanto aloitettiin kevättalvella 2015 kymmenen työntekijän voimin, mutta jo saman vuoden kesällä kaikki osakkaat olivat töissä. Viime aikoina yrityksessä on ollut puutetta osaavista työntekijöistä.

– Voisimme heti palkata vakituisiksi 2–4 osaajaa . Työvoimapula on rajoittanut yrityksemme kasvua, mutta siitä huolimatta kasvu on ollut nopeampaa kuin suunniteltiin, OnSteelin toimitusjohtaja Ville Rosti kertoo.

Rostin mukaan yrityksen kasvun taustalla ovat onnistuneet koneinvestoinnit ja määrätietoinen kehittämistyö, joka aloitettiin heti yrityksen alkuvaiheessa.

– Emme ole tehneet oikeastaan yhtään radikaalia muutosta, mutta olemme hoitaneet sata pientä asiaa kuntoon. Konepuolella meillä on nyt monipuolisempi paletti. Nyt pystymme tekemään kaikenkokoisia kappaleita. Ennen olimme hyviä vain suurissa ja pienissä, Rosti kertoo.

Syksystä 2015 alkaen OnSteel on käyttänyt 2 miljoonaa euroa investointeihinsa. Tuotantokapasiteettia on lisätty hankkimalla uusi CNC-jyrsin ja modernisoimalla keskeisin työstökone karusellisorvi. Tietotekniikalla on tehostettu tiedonkulkua tuotannon johdon ja työntekijöiden välillä.

Ensi kesään mennessä käyttöön otetaan vielä uusi CNC-sorvi ja uutta tietotekniikkaa. Niihin käytetään 0,5 miljoonaa euroa.

– Lisäksi olemme laajentaneet hitsaamoa ja uudistaneet kokoonpanohallia. Energiakulut ovat pienentyneet, kun hyödynnämme koneiden ja kompressorin lämpöä, Rosti kertoo.

OnSteel on jatkanut ja kehittänyt Metecon aikaisia asiakassuhteita paperikoneita valmistavan Valmetin ja kaapeleiden pinnoituskoneita valmistava Mailleferin kanssa. Yritys on saanut myös uusia asiakkaita.

Yrityksen liikevaihto oli vuodenvaihteessa päättyneellä tilikaudella 5,9 miljoonaa euroa. Edellisvuoden liikevaihto oli 5,0 miljoonaa euroa ja tulos 313 000 euroa. Viime vuoden tulos on Rostin arvion mukaan edellisen vuoden luokkaa.

– Toimintamme on ollut kannattavaa koko ajan. Voitot on käytetty tehtaan kehittämiseen, eli osinkoja ei ole jaettu, Rosti toteaa.

Rostin mukaan OnSteelin tulevaisuuden näkymät ovat nyt hyvät, ja investointeja sekä yrityksen kehittämistä jatketaan. Koska OnSteelin valmistamat metallikappaleet päätyvät eri puolille maailmaa, myös talouden globaalit käänteet voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan.

– Tavoitteena on viedä OnSteel seuraavallekin sukupolvelle ja että me nykyiset voisimme olla täällä koko työuramme, 34-vuotias Rosti sanoo.

OnSteel on näyttänyt epäilijöille, että työntekijäjoukon omistama yritys voi pärjätä.

– Tarinamme on kiinnostanut, mutta yllättävästi kukaan ei ole tullut kysymään neuvoja, miten vastaavanlaisen yrityksen voisi perustaa, Rosti sanoo.