Kasvu Openin sata finalistiyritystä on valittu, Keski-Suomesta mukana viisi yritystä – katso 1 570 henkilöä työllistävien finalistien koko lista

Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämisestä palkittu Kasvu Open on valinnut Suomen sata potentiaalisinta kasvuyritystä Jyväskylän Paviljongissa järjestettävään finaaliin. Keski-Suomesta mukana ovat Arctic Machine Oy, Crazy Town Oy, Fibion Oy, Keox Oy ja Tasoitetalo Oy.

Ohjelmaan haki tänä vuonna mukaan 750 kasvuyritystä, joista 371 jatkoi Kasvupolku-sparraukseen. Näistä sata valittiin kisaamaan Kasvu Open startup- ja start again -sarjojen voitosta.

Finalistiyritysten toimialoista kärjessä ovat teollisuus ja ICT-ala. Sadan finalistin joukossa on tänä vuonna aiempaa enemmän pitkään toimineita start again -yrityksiä.

Startup -yritysjoukon liikevaihdon keskiarvo on 0,9 miljoonaa euroa ja start again -yritysjoukon liikevaihdon keskiarvo on 3,6 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan yritysjoukon yhteenlaskettu tämän hetkinen liikevaihto on noin 254 miljoonaa euroa.

Sata finalistiyritystä työllistävät 1 570 henkilöä. Startup-yrityksissä työskentelee keskimäärin seitsemän henkilöä, kun taas start-again -yrityksissä keskimäärin 21 henkilöä.

– Vaikka talouden tunnusluvut eivät lupaa suuria, ei se ole esteenä kasvun tavoittelulle, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.

Valintakriteerit olivat markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo valitsee myös Kasvu Openin voittajat.

Valtakunnallisen tuomariston puheenjohtaja on sarjayrittäjä ja bisnesenkeli Lennu Keinänen (Flashnode). Muut tuomariston jäsenet ovat sarjayrittäjä ja pääomasijoittaja Juho Risku (Butterfly Ventures), yritysjohtaja ja professori Anssi Lehikoinen (Rocsole Oy), bisnesenkeliverkoston FiBAN ry puheenjohtaja Jaakko Salminen ja toimitusjohtaja Risto Jämsen (Makua Foods Oy).

Kasvu Open on Suomen suurin, kaikille pk-yrityksille avoin ja maksuton kasvun sparrausohjelma. Mukaan sparraukseen voi hakea yrityksen liikevaihdosta, toimialasta, sijainnista tai iästä riippumatta.

Ohjelma on kasvanut pienestä pilottihankkeesta koko Suomen kattavaksi ja koko kasvuyrityskentän läpäiseväksi toimijaksi. Ajatuksena on sytyttää kasvukipinä sellaisissakin yrityksissä, joissa sitä ei vielä ole.

Vuonna 2018 Kasvu Openille myönnettiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto sekä European Enterprise Promotion Award, joka on Euroopan komission jakama tunnustus menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille.