Kasvuyritysten kohtaamispaikka Slush peruu marraskuun päätapahtumansa jo nyt

Kasvuyritysten kohtaamispaikaksi noussut Slush peruu marraskuulle suunnitellun tapahtumansa Helsingin Messukeskuksessa koronaviruksen takia.

Slush ilmoittaa, että keskittyy tänä vuonna kehittämään yrittäjäkoulutusohjelma Slush Academya ja hakemaan muita keinoja tukea kasvuyrittäjyyttä vaikeiden aikojen yli.

Monia tältä vuodelta koronan takia peruttuja tapahtumia on päätetty järjestää verkossa tai virtuaalisesti. Toimitusjohtaja Miika Huttunen kertoi STT:lle, ettei tämä vaihtoehto ole Slushin osalta poissuljettu. Päätöksiä ei ole tehty, mutta mahdollisuuksia tutkitaan.

– Myöskään ihan fyysisessä maailmassa järjestettävä tapahtuma, eri brändillä ja pienemmässä koossa, ei ole poissuljettu. Se edellyttää sitä, että tapahtuma on turvallista järjestää.

Slush 2020 -tapahtuma oli tarkoitus järjestää 19. – 20. marraskuuta. Päätapahtuman noin 25 000 osallistujasta yli puolet on tullut Helsinkiin ulkomailta. Tapahtuman suunnittelu oli jo käynnissä, mutta lipunmyynti ei ollut vielä alkanut.

Huttusen mukaan osanottajilta oli tullut erilaisia viestejä. Osa oli suuntautunut tulemaan Helsinkiin, toiset katsoivat, ettei tänä vuonna ole syytä järjestää tapahtumaa.

Myöhempi peruminen olisi käynyt kalliimmaksi

Huttunen sanoo perumispäätöksen olleen vaikea. Siihen vaikutti huoli, että tapahtuma jouduttaisiin lopulta kuitenkin perumaan lähempänä marraskuuta, jolloin kustannukset olisivat nousseet suuremmiksi. Kulut jäivät nyt pienemmiksi.

– Jos olisimme joutuneet perumaan 25 000 hengen päätapahtumamme lähempänä marraskuuta, taloudelliset seuraukset olisivat olleet merkittävät paitsi Slushille, myös kumppaneillemme, alihankkijoillemme sekä kaikille tapahtuman osallistujille, Huttunen sanoi tiedotteessa.

Tarkoitus on järjestää Slushin päätapahtuma seuraavan kerran vuoden 2021 lopulla. Slushin omistaa voittoa tavoittelematon Startup-säätiö.

Päätapahtuman perumisen vuoksi Slush aikoo keskittyä löytämään uusia tapoja auttaa koronaviruspandemian kanssa kamppailevia yrittäjiä.

– En tiedä vielä, miten me voimme täyttää sen aukon, mutta sen me pyrimme tietysti tekemään, Huttunen lupasi.

Slush työskentelee nyt kehittääkseen uusia tapoja yhdistää kasvuyrittäjiä ja sijoittajia ja luomaan yhteistyötä suuryritysten ja kasvuyritysten välille.

– Slush syntyi 2008 talouskriisin keskelle ja näkymät oli muutenkin synkät. Slush on aina edustanut toivoa, ja me haluamme edustaa sitä myös nyt. Vaikka tapahtuma perutaan, me emme missään nimessä laita hanskoja tiskiin, Huttunen vakuutti.