Kati Rauhaniemi Jyväskylän Yritystehtaan toimitusjohtajaksi

Jyväskylän Yritystehdas Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty yrityskehittämisen ammattilainen, sarjayrittäjä Kati Rauhaniemi. Hän aloittaa tehtävässään heti.

Rauhaniemellä on vahva liiketoiminta- ja johtamiskokemus yli 20 vuoden ajalta strategisen viestinnän ja markkinoinnin alalta. Hän on tehnyt uransa aikana lukuisia liiketoimintasuunnitelmia ja yrityskauppoja sekä perustanut kymmeniä kasvuyrityksiä. Lisäksi hän on kehittänyt yritysten kansainvälisiä brändejä ja liiketoimintoja.

Rauhaniemi siirtyy toimitusjohtajan tehtävään monipuolisesta yrittäjän arjesta, johon kuuluu muun muassa kansainvälisen yrityksen yrittäjänä toimiminen, erilaisia liiketoiminnan kehitystehtäviä, hallitustyöskentelyä ja sijoittajana toimimista.

– Kun minua aikoinaan pyydettiin Yritystehtaan hallitukseen, vastasin heti kyllä. Yritysten kehittäminen ja yrittäjyys kiinnostivat paljon, Rauhaniemi kertoo tiedotteessa.

– Yritystehtaan tilanne kuitenkin muuttui nopeasti ja olimme tilanteessa, jossa yritykseen tarvittiin uusi toimitusjohtaja. Omistajien toiveet olivat kirkastumassa ja uusi strategia löytymässä. Tunsin Yritystehtaan hallitustyön kautta yrityksen tilanteen ja kehitystarpeet hyvin, joten minun oli loogista suostua toimitusjohtajan tehtävään.

Yritystehtaan tavoitteena on luoda Suomeen uusia yrityksiä ja lisätä opiskelijoiden tietoa yritysmaailmasta ja yrittäjyydestä.

Jyväskylän Yritystehdas Oy on Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteinen palveluyhtiö.

Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tukea startup-yritysten kasvua Jyväskylän seudulla sekä auttaa, aktivoida ja valmentaa opiskelijoita, henkilökuntaa sekä tutkijoita yrittäjyyteen. Yritystehdas toimii Lutakossa, Innova 1 -rakennuksen yhdeksännessä kerroksessa.

– Toimitusjohtajan tehtävään haettiin nyt henkilöä, jolla on vahva yrittäjätausta ja liiketoiminnan ymmärrystä. Rauhaniemi on kokenut liiketoimintaosaaja, joka pystyy viemään asioita eteenpäin myös käytännön tasolla, sanoo Jyväskylän Yritystehdas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Kovala.