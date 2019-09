Katso kuvasarja: Olkiluoto 3 valmistautuu lataukseen – TVO:ssa uutta voimalaa pidetään Suomen suurimpana ilmastotekona

Suomen viides ydinvoimala näyttää hyvin valmiilta. Valmiin sen piti olla jo vuonna 2009. Teollisuuden Voiman (TVO) kolmosreaktorilla valmistaudutaan vihdoin polttoaineen lataukseen.

Polttoaineniput aiotaan siirtää reaktoriin tammikuussa. Sen jälkeen reaktorihalli suljetaan ilmatiiviisti. Sisäpuolisen noin 60 korkean erikoisvahvistetun suojakuvun kestävyyttä on testattu kuuden ilmakehän paineella. Ulkopuolinen betonikuori kestää matkustajalentokoneen törmäyksen.

Rakennus on niellyt terästä viiden Eiffel-tornin verran. Voimala on kymmenen kertaa suurempi kuin eduskuntatalo. Järjestelmiä testaan edelleen. Jäljellä on vielä satoja kokeita.

Reaktorihallia esiteltiin medialle torstaina.

Polttoaineniput odottavat veden alla seinän takana kansainvälisen atomienergiajärjestön sinetöidyn kameran näköpiirissä. Niput on tuotu laitostoimittaja Arevan varastolta.

Kun Säteilyturvakeskus antaa latausluvan, nippuihin tartutaan nosturilla.

– Nipussa on 17x17 sauvaa. Yksi nippu painaa 850 kiloa. Niitä tarvitaan 241, TVO:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola kertoo.

Polttoaine sisältää uraanin isotooppia 235. Säteilyvaaraa ei ole ennen reaktoriin laskemista. Reaktorin sydän suljetaan jättipulteilla tonneja painavalla vääntimellä. Painevesireaktorissa polttoaine kuumentaa primääripiirissä kiertävää vettä, joka on radioaktiivista.

Sekundaaripiirissä vesi höyrystetään. Tosin vedenkeitin on 24 metriä korkea ja niitä on neljä. Höyry johdetaan turbiineille, jotka on kytketty sähkö tuottaviin generaattoreihin.

Reaktorin lämpöteho on 4 300 megawattia ja sähkön nettoteho 1 600.

– Lauhdutuksen jälkeen sekundaarivesi kiehutetaan uudelleen suljetussa kierrossa.

Merivettä pumpataan lauhdutukseen kymmeniä kuutioita sekunnissa.

– Jäähdytysveden saanti on ydinturvallisuuden ydintä.

Laitoksen vieressä on kaiken varalta dieselkoneet ja generaattorit. Niidenkin suojarakennus kestää jumbon törmäyksen.

– Betoni on maailman kovinta. Sensorit tarkkailevat sen laatua.

Voimalan valvomoa ei näytetä vieraille. Sen sijaintia olisi ulkopuolisen vaikea selvittää.

Vikatilanteessa laitos toimii nopeasti.

– Ydinreaktio sammuu neljässä sekunnissa. Pikasulussa automaatio tekee itse kaiken 30 minuutin aikana.

Turvallisuusjärjestelmä koostuu neljästä rinnakkaisesta ja itsenäisestä osajärjestelmästä.

Vihoviimeisin lukko on sydänsieppari. Paineastian ja uhrautuvan betonin läpi murtautuva sydänsula ohjautuu booripitoiseen veteen, jossa se jäähdytetään.

Keskustelu ilmaston lämpenemisestä on kiihtynyt. Varsinkin ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalasta on korostanut fossiilisten polttoaineiden vähentämistä. Ydinvoiman CO2-päästöt ovat tuulivoiman luokkaa.

Energiateollisuus ry:n teettämässä kyselyssä enää 15 prosenttia suomalaisista suhtautui ydinvoimaan kielteisesti.

Olkiluodon kolmas reaktori nostaa päästöttömän sähköntuotannon osuuden Suomessa noin 85 prosenttiin.

– Olkiluoto 3 on Suomen suurin ilmastoteko, Poikola sanoo.

Valtakunnan verkkoon voimala on tarkoitus kytkeä huhtikuussa. TVO:n mukaan sen hinta-arvio on noussut noin 5,5 miljardiin euroon. Voimalan taloudellisuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat sähkön tarve ja hinta seuraavina vuosikymmeninä. Käyttöiäksi on arvioitu ainakin 60 vuotta.