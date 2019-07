Katso kuvasarja: Pohjoismaiden suurin saapui rysäyksellä – "disco-kokemus, joka mukailee after ski -konseptia yhdistettynä oktoberfestiin"

Jyväskylän Torikeskuksessa aukeaa perjantaina Heidi’s Bier Bar -yökerho, joka jakautuu kolmeen osastoon. Etuosassa on olutravintola, josta pääsee karaokepuolelle ja takaosan yökerhoon, johon vievä portti aukeaa iltayöstä.

Tanskalaisella Rekom Groupilla on ravintola myös Tampereella, Turussa ja Porissa sekä kaksi ravintolaa Helsingissä.

Jyväskylän ravintolassa kappale vaihtuu ja yllättäin tirolilaismekkoihin tai lederhoseneihin pukeutuneet tarjoilijat innostuvat tanssimaan. Varsinaista tanssilat­tiaa paikassa ei ole, mutta asiakkaita kehotetaan yhtymään juhlimiseen lattiaan pultatuilla pöydillä. Rekom Groupin aluejohtaja Mikko Lahtisen mukaan muun muassa tällaista on luvassa Heidi’s Bier Barissa.

– Muilla paikkakunnilla ihmiset ovat pitäneet henkilökunnan heittäytymiskyvystä, joten miksi siitä ei pidettäisi täälläkin. Tärkeintä on saada hyvä fiilis jatkumaan läpi illan – joka ilta, sanoo Lahtinen.

Ravintola sijaitsee meksikolaisravintola Panzan ja vaatekauppa Pukumiehen entisissä tiloissa. Remontin merkkejä oli vielä keskiviikkona ilmassa, mutta perjantaina on tarkoitus olla valmista. Terassi avataan vasta elokuun puolella.

Runsaan 700 neliön kokonaisuudessa on 550 asiakaspaikkaa. Työsopimuksia on allekirjoitettu 30 kappaletta, mutta työntekijöitä haetaan edelleen.

Erikoisuuksina uudessa yökerhossa ovat muun muassa neljän litran oluttornit. Sellaiset olisivat olleet mahdollisia jo ennen alkoholilain uudistusta, mutta Lahtinen myöntää, että muutos on helpottanut selvästi konseptin rantautumisessa Suomeen. Lisäksi yökerhossa järjestetään osallistujamäärän mukaan joko sarja- tai turnausmuotoisesti beerpong-juomaotteluita torstaisin.

Rekom on ilmoittanut, että yökerhon tärkein kohderyhmä on 18–22-vuotiaat nuoret. Yhteistyötä on tarkoitus kehittää myös opiskelijoiden kanssa.

– Tarjoamme disco-kokemuksen, joka mukailee after ski -konseptia yhdistettynä oktoberfestiin, Lahtinen vakuuttaa.

Ystäväporukat voivat etukäteen varata pöydän, jolloin seurueelle luvataan pöytiintarjoilu koko illaksi. Heidi’s Bier Bar Jyväskylän ravintolapäällikkö Roope Vai­nion mukaan avajaispäivänä tilauspöydät ovat loppuunvarattuja ja lauantaikin alkaa olla hilkulla.

Alkuun ravintola on auki keskiviikosta lauantaihin. Viikolla ikäraja on 18 vuotta, perjantaina 20 vuotta ja lauantaina 22 vuotta.

– Jos kiinnostusta riittää, niin aukioloajat voivat laajentua. Esimerkiksi kesäkuussa avattua Turun toimipistettä pidetään auki joka päivä, Lahtinen sanoo.

Ravintolapäällikkö Vainiolla ei ole aikaisempaa kokemusta ravintoloitsijana. Hän kuitenkin uskoo, että perheyrityksensä ravintolatoimintaa seuranneena hänellä on jonkinlaista näkemystä asiaan.

Tanskassa perustettu Rekom Group A/S on Pohjoismaiden suurin yökerhoketju. Pörssiyhtiöllä on yli 90 baaria, pubia ja yökerhoa Pohjoismaissa ja yli 2 500 työntekijää. Yhtiö toi omaa konseptiaan edustavat remontoijat Tanskasta.

Lauantaina Tanskasta Suomeen saapunut englantilainen Nigel Kitching maalaa neljä taideteosta: yhden Väinönkadun puolelle, kaksi sisäänkäynnille vievään portaikkoon ja yhden ravintolan eteiseen.

– Olin 2007 suunnittelemassa ensimmäisen Heidi’s Bier Barin visuaalista ilmettä. Siitä lähtien olen tehnyt maalauksia yritykselle keikkaluontoisesti, Kitching kertoo.