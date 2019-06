Katso kuvat Jyväskylän Paviljonki-hotellin sviiteistä – yksi yö maksaa noin 500 euroa, tapahtumien aikaan enemmän

Tuntuu erikoiselta kiivetä ison hotellihuoneen toiseen kerrokseen, kun alakerrassakin on tilaa yllin kyllin. Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennusosan sataneliöisissä sviiteissä ei muutenkaan pääse kokemaan ahtaan paikan kammoa, sillä huonekorkeus on peräti 3,8 metriä.

Jyväskylän Lutakossa toimivan Paviljonki-hotellin kaksi hulppeankokoista sviittiä ja viime viikolla käyttöön otetut 38 muuta huonetta kertovat myös hotelliasiakkaiden vaatimusten noususta. Kaikki uudet huoneet täyttävät hotelliketjun laadukkaimpien huoneiden vaatimukset.

– Meillä oli aiemmin vain seitsemän ylemmän kategorian huonetta ja kuusi sviittiä. Ne eivät oikein riittäneet, hotellinjohtaja Hannu Nirkkonen kertoo.

– Laadukkaammille huoneille tuntuu olevan kysyntää.

Nirkkosen mukaan perushuoneiden ja kalliimman hintatason huoneiden hintaerot vaihtelevat kysynnän mukaan.

– Välillä hintaero on vain muutaman euron, hän kertoo.

Sille, että kahdesta uudesta sviitistä tehtiin kaksikerroksisia, on selkeä syy. Vuonna 2012 valmistuneen hotellin ylimmässä kerroksessa oli vain teknisiä tiloja, minkä vuoksi laajennusosan yhdeksännen kerroksen huoneisiin ei olisi pystytty järjestämään kulkua samasta kerroksesta.

– Käytiin katolla katsomassa. Tuli idea, että sinnekin saataisiin majoitustiloja, kun tuli mahdollisuus tehdä, Nirkkonen kertoo.

Sviiteissä oli ensimmäiset asiakkaat heti viime viikonloppuna. Hotellinjohtaja luottaa, että kysyntää riittää jatkossakin – muulloinkin kuin jo myytyinä Suomi Popin ja MM-rallin aikoina.

– Kun sviitissä on molemmissa kerroksissa makuuhuoneet, niissä voi majoittua esimerkiksi kaveriporukka tai kaksi pariskuntaa. Työporukalle sviitti voi sopia useamman huoneen sijasta, Nirkkonen pohtii.

Hotellin sviittien iso käyttäjäryhmä on myös hääparit.

Sviitin vuorokausihinta vaihtelee, mutta normaalihinta on 500 euron tuntumassa. Suurten tapahtumien aikana hintataso on tietysti korkeampi.

Sviiteissä on saunat ja iso parvekkeet, joista avautuvat näkymät Jyväskylän keskustaan sekä Jyväsjärvelle.

Vieressä on vielä naapurin kerrostalotyömaan rakennusnosturi, mutta ei ilmeisesti kovin kauan, sillä talo alkaa olla harjakorkeudessaan.

Sviitistä voi myös lillua kookkaassa kylpyammeessa.

Seitsemän vuotta sitten avattuun hotelliin tehty laajennus kertoo siitä, että messukeskuksen vieressä toimivalla hotellilla menee hyvin. Osuuskauppa Keskimaa investoi laajennukseen noin viisi miljoonaa euroa.

Keskimaan hotellien, Paviljongin ja Alexandran, käyttöaste on noin 70 prosenttia, mikä on kymmenkunta prosenttiyksikköä enemmän kuin kaupungin hotellien keskiarvo. Käyttöaste tarkoittaa myytyjen huoneiden osuutta kaikista hotellihuoneista.

Nirkkosen mukaan laajennuksen ajankohta oli hyvä juuri nyt, kun Jyväskylän majoitusmarkkinat ovat olleet positiivisessa nosteessa.

Laajennuksen jälkeen Solo Sokos Hotel Paviljongissa on 210 huonetta ja Original Sokos Hotel Alexandrassa 239 huonetta.

Tämä kesän vilkkaus on Nirkkosen mukaan vielä arvoitus, vaikka huonemyynti näyttää nyt suhteellisen hyvältä..

– Totta kai suurtapahtumat vetävät ihmisiä, mutta lomamatkailijoiden määrä on aina arpapeliä. On vaikea tietää edes sitä, kumpi on parempi: kuuma vai kylmä kesä, hän pohtii.

Heinäkuussa Jyväskylän vetovoima on yleensä hyvä myös niinä päivinä, jolloin ei ole suurtapahtumia.