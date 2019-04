Kaupan keskus Keuruu -brändille katetta tilastoista

Keuruun oma Kaupan keskus Keuruu -brändi on tilastojenkin valossa oikeutettu ja vahvistuva. Kaupungin kaavoitusjohtajan Timo Määtän mukaan vuonna 2013 alkaneen ostovoimavirtauksen taustalla on erityisesti päivittäistavarakaupan liikevaihdon kasvu.

Kaupungin Rambollilla teettämä tunnuslukutarkastelu osoittaa vähittäiskaupan liikevaihdon olleen Keuruulla vuonna 2017 noin 71 miljoonaa ja ostovoimasiirtymää tulleen Keuruulle 17,3 miljoonaa euroa. Vähittäistavarakaupan liikevaihdon kasvu taittui vuonna 2015 hienoiseen laskuun, mutta on edelleen maan keskiarvoa suurempi.

– Keuruulla erityisen vahvoja toimialoja ovat päivittäistavarakauppa ja muu erikoiskauppa. Erikoistavarakauppa on kasvanut merkittävästi uuden tarjonnan myötä 2016–17. Naapurikunnista myös Mänttä-Vilppula ja Virrat ovat onnistuneet kasvattamaan päivittäistavarakauppaa, Ähtärissä tilaa vaativa kauppa käy naapureita paremmin, Määttä kiteyttää.

Tunnusluvut perustuvat Tilastokeskuksen kunnittaisen yritys- ja toimipaikkarekisterin tuoreisiin tietoihin. Liikevaihtoja on vertailtu Keuruun ja lähikuntien eli Mänttä-Vilppulan, Jämsän, Virtain, Ähtärin, Multian ja Petäjäveden kesken.

Keuruulla kaikkien toimialojen yhteisliikevaihto oli vuonna 2017 noin 355 miljoonaa euroa; teollisuuden osuus tästä oli 148 miljoonaa eli 42 prosenttia ja tukku- ja vähittäiskaupan osuus 30 prosenttia. Vuosina 2010–17 vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut Keuruulla noin 28 prosenttia.

Vertailukuntiin nähden myös autokauppa on Keuruulla vahvaa. Muussa erikoiskaupassa kasvua oli vuosina 2016–17 peräti 66 prosenttia.

Mänttä-Vilppulassa päivittäistavarakaupan liikevaihto on kasvanut selvästi. Jämsässä jatkuu päivittäistavarakaupan ja tilaa vaativan kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys. Virroilla päivittäistavarakaupan liikevaihto on tuntuvassa nousussa. Ähtäri otti tilaa vaativassa kaupassa liikevaihtoloikan vuosina 2010–13, ja vahva asema on säilynyt. Petäjävedellä ja Multialla asukaslukuun suhteutettu liikevaihto on laskenut vuoden 2015 jälkeen.

Keuruu on vertailukunnista omavaraisin. Se saa ostovoimaa muualta tulevista asiakkaista sekä kesä- ja tapahtuma-asiakkaista. Myös Ähtäriin ja Mänttä-Vilppulaan virtaa ostovoimaa, Jämsä ja Virrat ovat suhteellisen omavaraisia.