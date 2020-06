Kauppakamarikysely: Koronan aiheuttama syvin aallonpohja jo takana – EK:n mukaan tuhannet yritykset luopuneet viennistä koronan takia

Kauppakamareiden kyselyn yrityksissä uskotaan, että koronan aiheuttama syvin aallonpohja on takana. Vielä kesäkuun alussa tehdyssä kyselyssä tulevaisuus nähtiin huonompana kuin nykyhetki.

Uusimman kyselyn mukaan 23 prosenttia yrityksistä koki konkurssiriskin nousseen merkittävästi, kun maaliskuussa konkurssiriskin koki suureksi 33 prosenttia.

Tuoreimmassa kyselyssä näkyy myös työmarkkinoiden asteittain parantuva tilanne. Maaliskuussa yli 60 prosenttia yrityksistä arveli lomauttavansa tai irtisanovansa henkilöstöään. Uusimmassa kyselyssä vastaava luku oli 40 prosenttia.

Kyselyyn vastasi tiistaina yli 2 400 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista noin kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput eli reilut 2 200 olivat työnantajayrityksiä. Kauppakamarien kyselyjä on tehty maaliskuun puolesta välistä alkaen.

"Luvut eivät ole olleet näin päin sitten maaliskuun"

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo, että ensimmäistä kertaa maaliskuun jälkeen lähitulevaisuus näyttää nykyhetkeä ruusuisemmalta.

– Luvut eivät ole olleet näin päin sitten maaliskuun, aina aiemmin tulevaisuus on näyttänyt nykyhetkeä heikommalta, hän sanoo tiedotteessa.

Noin 20 prosenttia yrityksistä kertoo, että koronavirusepidemian aikana liikevaihto on pysynyt ennallaan tai kasvanut. Seuraavan kahden kuukauden aikana kuitenkin jo 26 prosenttia yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Romakkaniemen mukaan trendi on kaiken kaikkiaan positiivinen ja odotus on asteittain parantunut, vaikka syvällä ollaan edelleen.

– On myös hyviä syitä uskoa, että positiivinen trendi jatkuu. Syksymmällä nähdään, kuinka esimerkiksi Suomelle tärkeä vientimarkkina kehittyy ja tuleeko mahdollista pandemian toista aaltoa. Riskit ovat olemassa, että näistä voi tulla toinen negatiivinen shokki talouteen, Romakkaniemi sanoo.

Tappiomielialasta positiivisempaan suuntaan

Vaikka tilanne yrityksissä on kyselyn perusteella aavistuksen valoisampi, on se edelleen huono. Tiistaina tehdyssä kyselyssä 74 prosenttia yrityksistä odotti koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin maaliskuun puolivälissä, jolloin 94 prosenttia yrityksistä odotti koronaviruksen vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo, että nyt on selvästi näkyvillä, kuinka yritysten mieliala on muuttunut maaliskuun tappiomielialasta positiivisempaan suuntaan.

– Tilanne on trendinomaisesti kysely kyselyn perään hieman parantunut. Edelleen odotus liikevaihdon alentumisesta on koholla, mutta tilanne on kuitenkin eri, hän sanoo tiedotteessa.

EK:n kysely: 5 000 suomalaisyritystä luopunut viennistä koronan takia

Arviolta 5 000 suomalaista yritystä on joutunut vetäytymään vientitoiminnasta koronakriisin takia, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Arvio perustuu pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuun kyselyyn, jolla EK kartoitti kesäkuussa koronakriisin vaikutusta yritysten kasvuun ja vientiin.

Kyselyn mukaan 22 prosenttia pk-sektorin työnantajayrityksistä tekee nyt vientiä tai harjoittaa muuta kansainvälistä liiketoimintaa. Tämän perusteella EK arvioi vientiyrityksiä olevan noin 18 000, mikä on 5 000 vähemmän kuin viime vuoden kesällä. Vientiyritysten määrä olisi siis supistunut noin viidenneksen vuoden takaisesta.

Lähes puolet eli 48 prosenttia ulkomaankauppaa tekevistä yrityksistä kertoi kansainvälisen toiminnan vähentymisestä viimeisten kolmen kuukauden aikana. Kansainvälisen toiminnan lisääntymisestä kertoi 12 prosenttia.

Investointiaikeet hyytyivät kautta linjan

EK:n johtavan asiantuntijan Jari Huovisen mukaan koronakriisi on heikentänyt dramaattisesti yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

– Vuosikymmenen jatkunut vientiyritysten määrän kasvu on taittunut ja kääntynyt merkittävään laskuun. Tilanne on pitkittyessään kestämätön kansantalouden ja työllisyyden näkökulmista, Huovinen sanoo tiedotteessa.

Tulosten mukaan pk-yritykset uskovat investointiensa supistuvan riippumatta siitä, millaiset ovat yrityksen kasvutavoitteet. Voimakasta tai kohtalaista kasvua tavoittelevat yritykset odottavat investointien vähenevän noin 10 prosenttia.

Pelkästään markkina-asemansa säilyttämiseen tähtäävillä yrityksillä näkymä on vielä selvästi vaisumpi. Ne ennakoivat investointeihin peräti 40 prosentin pudotusta.

EK:n kyselyyn vastasi kesäkuussa 966 työnantajayritystä. EK mittaa kahdesti vuodessa pk-yritysten arvioita nykytilasta ja seuraavien 12 kuukauden näkymistä.