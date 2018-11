Kauppakeskus Sokkarissa avautuu kolme uutta liikettä – yksi niistä on take away -kahvila, joka on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa

Osuuskauppa Keskimaan omistamassa Jyväskylän Kauppakeskus Sokkarissa avataan loppuviikosta kolme uutta liikettä: Arnolds-kahvila, designkynttilöitä myyvän Kalevantulen pop up ja Telia-myymälä.

Arnoldsin take away -tyyppinen kahvila on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa. Käytännössä se tarkoittaa, että valikoima on tavallista Arnoldsia suppeampi mutta sisältää myös uudenlaisia deli-tuotteita.

Franchiseyrittäjä Jonna Heikkinen kertoo, että kun sopimus Jyväskeskuksessa lähestyi loppuaan, he kartoittivat useita eri vaihtoehtoja uudesta liikepaikasta.

– Halusimme ehdottomasti jatkaa toimintaamme myös ydinkeskustassa. Itse näen, että Sokkari on keskusta-alueen aktiivisimpia toimijoita, Heikkinen sanoo.

Uusi Arnolds-kahvila avataan perjantaina 9. marraskuuta. Arnoldsilla on kahvila myös kauppakeskus Sepässä.

Lauantaina 10. marraskuuta Sokkarilla avautuu Kalevantuli Oy:n pop up -myymälä, jossa myydään Multialla käsintehtyjä designkynttilöitä. 30-neliöinen myymälä palvelee joulusesongin eli marras–joulukuun ajan.

– Uskomme, että Sokkarissa liikkuu juuri meidän kohderyhmämme, joka on kiinnostunut sisustamisesta, käsityöstä ja keskisuomalaisuudesta, Kalevantuli Oy:n toimitusjohtaja Göran Weber perustelee.

Kalevantulen paja tuotantotiloineen ja myymälöineen sijaitsee Multialla.

Torstaina 8. marraskuuta Sokkarin tiloissa aloittaa uutena vuokralaisena myös Telia, joka avaa 90-neliöisen myymälän kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen.