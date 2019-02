Kauppaketjujen ryntäys terveysbisnekseen hidastui – alueosuuskaupoissa on kuitenkin halua laajentua esimerkiksi hoiva-alalle

Kahden suuren kauppaketjun, S-ryhmän ja K-ryhmän, innostus terveys- ja hyvinvointibisnekseen on hiipunut. K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Ari Akselin mukaan K-ryhmällä ei ole erityisiä hyvinvointialaan liittyviä suunnitelmia.

– Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme päivittäistavarakaupan saralla entistä paremmin.

Myöskään S-ryhmä ei ole valtaamassa terveysalaa.

– S-ryhmällä ei ole minkäänlaisia päätöksiä tai linjausta asiasta. Meillä on muutama osuuskauppa alalla mukana, ja ryhmätasollakin asiaa on sote-uudistuksen takia tutkittu, mutta mitään uutta kerrottavaa ei ole, sanoo S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine.

Vielä pari vuotta sitten kauppaketjujen uskottiin rynnistävän terveys- ja hyvinvointialalle. Sote-uudistuksen venyminen on tuonut mutkia matkaan.

– Miten sote tulee menemään? Aikamoista turbulenssia on toimialalla nähty. Meillä on suunnitelmia monen eri tilanteen varalle ja valmiudet toimia nopeasti, mutta mitään konkreettisia päätöksiä ei ole tehty, kertoo toimitusjohtaja Juha Kivelä Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta (PKO).

Kesko avasi vuosi sitten Oriolan kanssa hyvinvointiin erikoistuneet Hehku-kaupat, mutta nyt kaupat suljetaan. Hehku-kauppojen arvioitiin valmistautuvan apteekkitoiminnan vapautumiseen, mutta poliittista päätöstä asiasta ei ole tullut.

– Lähdimme yhdessä Oriolan kanssa hyvin ennakkoluulottomasti rakentamaan täysin uutta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin konseptia. Hehku-konseptin ja siihen liittyvän tuotevalikoiman rakentamista ei ole pystytty toteuttamaan kilpaillussa markkinassa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Myös kauppapaikkojen osalta on ollut haasteita eli osa on toiminut, osa ei, kertoo Akseli.

Kaksi alueosuuskauppaa mukana terveysbisneksessä

S-ryhmässä terveyspalveluja tuottaa toistaiseksi kaksi alueosuuskauppaa, Osuuskauppa Suur-Savo sekä PKO.

Osuuskauppa Suur-Savo osti vuonna 2017 työterveyspalvelut Mikkelin kaupungilta yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten kanssa. Viime vuonna työterveysyhtiö laajeni ostamalla yksityisen hammaslääkäriaseman sekä osuuden yksityisestä lääkärikeskuksesta. Lisäksi työterveysyhtiö perusti toimipisteet Pieksämäelle ja Savonlinnaan.

– Kova halu olisi laajentua lisää, sanoo toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen Osuuskauppa Suur-Savosta.

PKO perusti oman työterveyshuollon PK Terveyden vuonna 2012. Pari vuotta myöhemmin toiminta laajeni yksityiseksi lääkäriasemaksi.

Toimitusjohtaja Juha Kivelän mukaan työterveyshuoltoa suorastaan tyrkytettiin PKO:lle, jossa työterveyshuollon piiriin kuuluvaa henkilökuntaa on sesongista riippuen 1300–1700.

– Markkina alkoi vääristyä ja tapahtui voimakasta keskittymistä, emmekä saaneet aidosti kilpailutettua työterveyshuoltoa. Palvelun laatu romahti mutta hinnat kaksin-kolminkertaistuivat, joten teimme itse toimiala- ja markkinaselvityksen ensimmäisenä S-ryhmässä. Oli kuin syömään olisi pyydetty, kertoo Kivelä.

PKO:ssa omaan työterveyshuoltoon ollaan erittäin tyytyväisiä.

– Saimme parannettua työterveyden laatua ja vaikuttavuutta panostamalla ennaltaehkäisyyn. Emokonsernille taloudelliset säästöt ovat todella mittavat, koska sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläköitymiset ovat vähentyneet. Myös eläkemaksuluokka on pienentynyt. Sokerina pohjalla henkilökunnan työtyytyväisyys on korkealla tasolla, kehuu Kivelä.

Myös muiden kuin työterveysasiakkaiden määrä kasvaa nopeasti PK Terveydessä.

Tradeka kasvaa terveysalalla

Kaupan alan toimijoista Tradeka on tehnyt suurimman muodonmuutoksen. Osuuskuntamuotoinen yhtiö luopui vuonna 2012 lopullisesti Suomen Lähikaupasta, ja tällä hetkellä Tradekan toimialoista suurimmat ovat ravintolat sekä hoiva ja terveys. Myös sijoitustoiminta on isossa roolissa.

– Olemme nykyään pitkäjänteinen, vastuullinen, kotimainen omistaja palvelualan yrityksille, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Terveysalalle Tradeka laajeni viime vuonna ostamalla ruotsalaiselta pääomasijoittajalta Med Groupin, jonka Onni-hoiva on Suomen suurin toimija vammaisten henkilökohtaisessa avustamisessa. Kasvava ala on kotiin vietävät palvelut ikäihmisille. Onni-terveys välittää kunnille lääkäreitä, ja ensihoidossa Med Group on markkinajohtaja.

Terveysalan osuus on noin 20 prosenttia Tradekan liikevaihdosta. Se on Puron mukaan Tradekalle luonteva kasvusuunta, sillä ala kaipaa kotimaisia sijoittajia ja vastuullista kehittämistä.

– Me emme omista yrityksiä myydäksemme ne pian uudelle omistajalle, vaan omistaminen on meille pitkäjänteistä, ja uskallamme olla kasvamatta silloin, kun sitä ei voida tehdä vastuullisesti ja riittävän laadukkaasti, Puro sanoo.

Tradeka joutui punnitsemaan arvojaan

Viime viikolla Tradeka joutui punnitsemaan arvojaan ja jäädytti Med Groupin tekemän yhteistyösopimuksen vanhusten hoivakohun keskiöön joutuneen Esperi Caren kanssa.

– Yhteistyösopimus koski kuntaulkoistuksia, joissa kunnat olisivat tarvinneet sekä vanhusten hoivakotipalveluja että kotihoivaa, ja niihin olisimme voineet yhdessä antaa tarjouksen siten, että kumpikin olisi vastannut omasta alastaan. Tällaisia tarjouspyyntöjä ei ennättänyt tulla yhtään, selventää Puro.

Tradekan edustajistossa päätösvaltaa käyttävät muun muassa johtavat SDP:n ja Vasemmistoliiton poliitikot, jotka ovat jyrkästi kritisoineet Esperi Carea ja muitakin yksityisiä hoiva-alan toimijoita.

– Totta kai sieltä on tullut erittäin voimakas viesti siitä, että hoivabisneksessä pitää kiinnittää huomiota vastuullisuuskysymyksiin, henkilöstön asemaan ja siihen, että toimimme muutenkin kuten lupaamme, Puro sanoo.

Tradekalla on noin 225 000 omistajajäsentä, ja myös heidän sananvaltaa osuuskunnassa kasvatetaan. Yhtiö lanseerasi maanantaina jäsenaloitteen, joka toimii kansalaisaloitteen tapaan.

– Jäsenet voivat tehdä aloitteita oman osuuskuntansa kehittämiseksi. Mielellään ottaisimme aloitteita vastaan esimerkiksi jäseniltä, jotka ovat Onni-hoivan asiakkaita, Puro sanoo.

Osuuskaupat tähyilevät vanhusten hoiva-alalle

Tradekan tapaan osuuskuntamuotoisilla osuuskaupoilla nähdään markkinarakoa muun muassa vanhustenhoivassa, jossa voittoa takovat pörssiyhtiöt ovat viime aikoina joutuneet huonoon valoon.

– Me emme maksimoi voittoja, vaan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja edullisesti. Euro, joka pyörii esimerkiksi Osuuskauppa Suur-Savossa, palaa aina maakuntaan. Se ei mene kasvottomille pääomasijoittajille, sanoo toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen.

Hän on seurannut surullisin mielin viimeaikaista keskustelua vanhusten hoivapalveluiden ongelmista Suomessa.

– Nyt jaetaan markkinaa uusiksi. Kilpailijoita ajetaan pois markkinoilta ja sitten hinnat nostetaan pilviin. Osuuskauppaa tarvitaan vielä tervehdyttämään tämä markkina, Hämäläinen jyrisee.

PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä muistuttaa, että osuuskaupat perustettiin sata vuotta sitten poistamaan markkinoilla olevia epäkohtia.

– Nyt olemme vahvasti samalla tiellä, ja vanhusten hoivapalvelut on potentiaalinen toiminta-alue. Ihmeellisenä pidän, jos toimialalle ei joskus mennä.