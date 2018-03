Kauppaketjut uskovat ruoan verkkokaupan kasvuun, käyttäjiä yhä enemmän

Yhä useampi suomalainen lapsiperhe turvautuu ruoan verkkokauppaan arkea helpottaakseen. Lapsiperheiden osuus käyttäjistä on 75 prosenttia. Suomi on silti Ruotsia reippaasti jäljessä ja toiminta on yhä tappiollista.

– Kauppa tekee todella paljon töitä jokaisen tilauksen eteen. Näemme kuitenkin, että pystymme kehittämään palvelua ja saamme sen voitolliseksi lähivuosina, arvioi digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen S-ryhmästä.

Hänen mukaansa ruoan verkkokauppa on S-ryhmässä kasvanut tasaisesti noin 40 prosenttia vuodesta toiseen.

K-ryhmästä kerrotaan samanlaista viestiä: ruoan verkkomyynti on muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut. Sen kaupoissa tuotteiden keräilyä on tehostettu sähköisellä keräilylaitteella, joka helpottaa tuotteiden löytymistä. Lisäksi kuljetuskustannuksia on pystytty alentamaan optimoitujen ajoreittien avulla.

Ruoan verkkokaupan osuus on isojen kauppaketjujen myynnistä vain noin 0,3 prosenttia. Koko Suomen verkkokaupassa ruokaa myytiin viime vuonna lähes 60 miljoonalla eurolla, josta S-ryhmän osuus oli yli 30 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi Ruotsissa verkkokaupan myynti on 750–800 miljoonaa euroa.

Tuotteiden hinnat ovat verkossa samat kuin myymälöissä. Kotiinkuljetus maksaa kympin molemmin puolin, ja bonuskorteilla saa alennusta.

Kahvia, banaaneja ja lohta

Ihmiset kaipaavat verkkokaupalta vaivattomuutta ja nopeutta. K-ryhmän teettämän tutkimuksen mukaan asiakkaat tilaavat verkosta eniten kahvia, kurkkuja, banaaneja, kevytmaitojuomaa, tomaatteja ja lohifileetä.

– Verkkokaupasta tilataan samoja tuotteita kuin myymälöistä muutenkin ostetaan, mutta isompia määriä kerralla, sanoo myös S-ryhmän Torniainen.

Tutkimuksen mukaan keskiostos on verkossa viisinkertainen myymäläostokseen verrattuna.

Kotiinkuljetukset lisääntyvät

K-ryhmä kertoi maanantaina aloittavansa kevään aikana uuden K-kotiinkuljetuksen Keravalle, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Syksyllä kaupunkeja tulee lisää.

– Tämä varmistaa kotiinkuljetuspalvelun jo kahdelle miljoonalle suomalaiselle, sanoi K-ryhmän kaupan palveluiden johtaja Jani Karotie.

Samalla kotiinkuljetuksen tuotevalikoima näissä kaupungeissa moninkertaistuu nykyisestä, kun asiakkaiden saataville tulee Citymarketien kymmenettuhannet tuotteet.

Tällä hetkellä 90 K-ruokakauppaa tarjoaa verkkokaupan asiakkailleen joko kotiinkuljetus- tai tilaa ja nouda -mallia. Lukumäärän odotetaan kasvavan tänä vuonna 140 kauppaan.

K-kotiinkuljetus täydentää nykyisiä kotiinkuljetuspalveluita, joita osa kaupoista tarjoaa omatoimisesti pienemmässä mittakaavassa.

S-ryhmällä ruoan verkkokauppa on 19 kaupungissa ja kotiinkuljetus kolmessatoista. Kaupat ovat pääasiassa Prismoja, S-marketeja ja Saleja, pääkaupunkiseudulla toimii lisäksi Alepan Kauppakassi-palvelu.

– Palvelu laajentuu sen mukaan, missä kaupungeissa on tarpeita, Torniainen sanoo.