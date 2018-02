Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää huolestuttavana, että sähkön ja lämmön yhteistuotanto on vähentynyt vuosittain.

– Aika monella paikkakunnalla on tehty päätös, että rakennetaan uusi laitos, joka tuottaa vain lämpöä eikä ollenkaan sähköä, Leskelä kertoo.

Tällaisia paikkakuntia ovat muun muassa Tampere ja Lahti.

Leskelän mukaan yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa on perinteisesti ollut jokaisessa kaupungissa Suomessa. Kun kaupungit harkitsevat voimaloidensa uusimista, sähkö ei niitä kiinnosta, sillä sähkön hinta on alhainen.

– Sähköä tuottava kaukolämpövoimalaitos on suhteessa paljon kalliimpi kuin pelkästään lämpöä tuottava. Näköpiirissä olevilla sähkön markkinahinnoilla investointi ei maksaisi itseään takaisin, Leskelä sanoo.

Hänen mukaansa kiinteillä polttoaineilla toimiva yhteistuotantolaitos tuottaa kolmasosan sähköä ja kaksi kolmasosaa kaukolämpöä. Maakaasuvoimaloissa kummankin osuus on puolet. Sähköä käytetään myös suoraan lämmitykseen.

Leskelä arvioi, että syynä sähkön hinnan alhaisuuteen on, että markkinoille on tullut runsaasti tuettua tuotantoa kuten tuulivoimaa. Tukiin perustuvaa tuotantoa ei hänen mukaansa kiinnosta sähkön markkinahinta.

Kapasiteetti vaikeasti määriteltävissä

Suomen sähkön tuotantokapasiteetti on 11 000 megawattia. Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on 700 megawattia tehoreservejä.

Lisäksi tuulivoimaa on noin 2 000 megawatin verran. Tuulisähkön saatavuus riippuu kuitenkin siitä, tuuleeko vai ei. Leskelän mukaan tuulisähköä voidaan saada pakkasilla paljonkin, mutta se voi olla pientäkin kuten tämän hetken pakkasilla.

Sähkön tuotantokapasiteetti on näin ollen vaikeasti määriteltävissä.

Tuotantokapasiteettia on jo aiemmin pudottanut se, että pääosin kivihiileen perustuva lauhdevoima on poistunut markkinoilta käytännössä kokonaan. Pieni osa laudevoimaloista on siirtynyt tehoreserviksi.

– Meiltä on semmoiset 2 000–2 500 megawattia voimalaitoskapasiteettia poistunut käytöstä, Leskelä kertoo.

Suljettuja lauhdevoimalaitoksia ovat Tahkoluoto, Kristiinankaupunki, Inkoo ja Mussalo. Puolet Meri-Porin voimalasta on siirtynyt tehoreserviin, samoin kuin Haapaveden turvelauhdevoimalaitos.

Olkiluoto helpottaa

Suomi saa tuntuvasti lisää sähköntuotantoa, kun Olkiluodon 1 600 megawatin ja Hanhikiven 1 200 megawatin ydinvoimalat joskus valmistuvat.

– Kun Olkiluoto valmistuu, se helpottaa tilannetta, arvioi johtaja Reima Päivinen Fingridiltä.

Alkuperäinen suunnitelma oli, että hiilivoimasta olisi luovuttu samoihin aikoihin kun Olkiluodon kolmosreaktori olisi alkanut jauhaa sähköä markkinoille.

Voimalan valmistuminen on kuitenkin myöhästynyt 10 vuotta aikataulustaan. Viimeisin arvio on 2019.