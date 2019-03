Kelopuu saa uuden elämän Karstulassa, kun Huliswood Oy jalostaa venäläistä keloa saunoihin ja sisustukseen – "Jokainen kelotuote on uniikki"

Kelopuu taipuu Karstulassa moneen käyttötarkoitukseen. Jo 20 vuotta toiminut Huliswood Oy tuo Venäjällä veistettyjä rakennusten kelokehikoita Lapin lomakeskuksiin, yksityisille sekä vientimarkkinoille. Yhä enemmän yritys kuitenkin jalostaa venäläistä kelopuuta Karstulassa omiksi tuotteiksi.

Kelopuu on vanhaa pystyyn kuollutta kuivanutta mäntyä. Huliswoodin yrittäjän Olli Möttösen mukaan sitä riittää vielä Vienan Karjalan metsissä.

– Kahta samanlaista keloa ei ole. Siksi jokainen kelotuote on uniikki. Halkeamatonta ja oksatonta keloa en myy, Möttönen toteaa.

Karstulalaisen Kelotyö Ahosen yrittäjä Antero Ahonen kehitti viitisen vuotta sitten Huliswoodille kelopuisen seinäpaneelin, joka on ponttirakenteensa vuoksi helppo asentaa. Hän työstää keloa Huliswoodille oman yrityksensä koneilla hallissa, jonka yritykset ovat yhdessä vuokranneet kunnalta.

– Kelo on haastava materiaali. Kun sitä käsittelee, koskaan ei tiedä, mitä eteensä saa. Se on tämän homman suola, Ahonen sanoo.

Kelopaneeli sopii sisä- ja ulkoseiniin. Yleisimmin sitä käytetään saunojen sisäpinnoissa, mutta sillä on verhoiltu myös esimerkiksi paljuja ja altaita. Kelosaunoja on toimitettu kylpylöihin Keski-Eurooppaankin. Nyt Huliswoodissa kehitetään kelorimasta valmistettavaa sisustus- ja akustiikkalevyä.

Kelopaneeli on seinämateriaalina myös Huliswoodin uudessa keloiglussa, jonka katto ja osa seinistä on lasia. Möttösellä on keloiglusta kovat odotukset.

– Se kiinnosti väkeä matkamessuilla Helsingissä, Möttönen kertoo.

Möttösen liiketoiminta perustuu verkottumiseen. Yrittäjän lisäksi Huliswood työllistää suoraan kaksi työntekijää ja hyödyntää lisäksi alihankkijoina paikallisia ja muitakin osaajia.

Kymmenisen vuotta sitten Huliswood aloitti muotoilija Jonas Hakaniemen kanssa yhteistyön, jonka tuloksena on syntynyt muun muassa kelosta tehtyjä valaisimia ja huonekaluja.

Lappiin rakennetut kelolomakylät kasvattivat Huliswoodin liikevaihtoa voimakkaasti vuosina 2016 ja 2017. Viimeisimmässä vuoden 2017 tilinpäätöksessä yrityksen liikevaihto oli yli 1,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto yli 300 000 euroa.

Viime vuonna liikevaihto laski Möttösen mukaan hieman, mutta liikevoitto pysyi hyvällä tasolla. Viennin osuus on Möttösen mukaan merkittävä.

Möttönen omistaa Huliswoodin puolisonsa kanssa. Pariskunta asuu kelotalossaan Karstulassa Pääjärven Hoikanlahden rannalla, josta Huliswood on ostanut maata matkailualuetta varten. Valmisteilla oleva kaava on tuomassa 2,4 hehtaarin alueelle rakennusoikeutta noin 1 200 neliömetriä.

– Ajatuksena on rakentaa sinne ensimmäisenä kallioon louhittu iso savusauna, jossa käytetään keloa. Ja sen ympärille sitten kelosta korkeatasoisia majoitustiloja. Niitä voisivat hyödyntää esimerkiksi yritykset vierailleen sekä Artranta ry, joka järjestää muotoilijoille residenssitoimintaa Karstulassa, Möttönen kertoo.

Aikataulua matkailualueen suunnitelmien toteuttamiseksi ei vielä ole. 65-vuotias Möttönen ei aio itse ryhtyä pyörittämään matkailubisnestä, vaan etsii sitä varten yhteistyökumppania.

– Myös Huliswoodin keloalan toimintaan katselen yrityskumppania. Suvussa yritykselle ei ole jatkajaa, Möttönen sanoo.