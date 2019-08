Kenen palvelusta tulee pelien Netflix? Google ja Apple julkistavat pian omat ehdokkaansa

Ensin pelit siirtyivät koneilta verkkoon, sitten niistä tuli mobiileja. Nyt peleistä on tulossa ladattavia tai suoratoistettavia tilauspalvelutuotteita. Pelata voi milloin ja missä vaan – ja monilla laitteilla. Alan uudet pelurit ovat jättiläisiä: Google ja Apple.

Sonylla on jo oma latauspalvelu PlayStation Plus ja Microsoftilla Xbox Live, joissa pelata voi maksua vastaan. Microsoft on ilmoittanut, että Live leviää muillekin järjestelmille. Sen palvelut ovat kohta saatavissa myös Android- ja iOS-pohjaisilla laitteilla ja jopa Nintendo Switchillä.

Google ja Apple aloittavat tänä syksynä pelien välityspalvelunsa. Pelimarkkinoiden johtajat Sony ja Microsoft ovat ilmoittaneet julkaisevansa uudet konsolit ensi vuonna. Se ei kuulosta tulevaisuudelta.

Googlen ja Applen tavoitteena on pelien Netflixin asema.

Hakukonejätin tarjous on Google Stadia, joka avautuu marraskuussa. Apple Arcaden aloitusaikaa ei vielä tiedetä. Vastakkain on kaksi välitysfilosofiaa: suoratoisto ja lataus.

Applen palvelussa peli ensin maksetaan ja sitten ladataan omalle koneelle, jolloin nettiyhteyden pätkiminen ei haittaa pelaamista.

Google Stadia on pilvipalvelua käyttävä järjestelmä, jossa käyttäjät voivat pelata Googlen kattavan datakeskusverkoston kautta pelejä Chrome-selainta käyttävillä tietokoneilla, älypuhelimella, älytelevisioilla, tableteilla sekä Googlen oman medialaitteen Chromecastin kautta. Stadia on integroitu Youtuben kanssa.

Stadian tarjoamien pelien käyttämiseen käyvät kaikki laitteet, kunhan niissä toimii Chrome. Google on tosin kehittänyt oman ohjaimensa, mutta se ei ole välttämätön. Palvelussa pelaamaan pääsee kuukausimaksulla tai maksamalla pelit yksi kerrallaan.

Apple Arcade on yhtiön vastine ajatuksella ”Netflix peleille”. Palvelussa vain tälle järjestelmälle kehitetyt pelit ovat käytössä kuukausimaksua vastaan Applen tietokoneilla, puhelimilla ja tableteilla. Käyttöjärjestelmä iOS on pääsyvaatimus.

Monille on tullut Apple Arcadesta mieleen Microsoftin konsolin palvelu Xbox Game Pass, jossa kuukausimaksua vastaan pääsee pelaamaan uusia ja vanhoja Xbox-pelejä. Apple tuo samaan aikaan palvelunsa kanssa markkinoille uuden iPod Touch -laitteen, joka on suunniteltu pelaamista varten.

Apple Arcade tarjoaa aluksi toistasataa peliä, joita ei saa muualta. Apple panostaa 500 miljoonaa euroa pelien kehittämiseen yhdessä pelintekijöiden kanssa.

Ryntäyksen syy on selvä. Mobiilipelien markkinat ovat ylittämässä sadan miljardin dollarin rajan. Luvussa ovat mukana kasinopelit, jotka tuovat rahasta lähes puolet, mutta siltikin lukema on jokseenkin järjetön.

Ongelmiakin voi jo ennustella. Google Stadia edellyttää nopeaa ja pätkimätöntä nettiyhteyttä ja suoratoistossa on vaaransa.

Applella puolestaan pelit ovat vaatimattomampia – viileitä ja vireitä ideoiltaan, mutta eivät mitään pelimaailman Hollywoodia.

Microsoft on luvannut vastata hyökkäykseen. Marraskuussa tulee xCloud, Xbox-pelien suoratoistopalvelu, joka kilpailijoiden tapaan vapauttaa pelaajat liikkeelle. Oma Xbox-laite toimii päätteenä, mutta pelejä voi striimata eri laitteille.

Niitä voi käyttää perinteisen ohjaimen ohella Microsofin kehittämällä ruudussa näkyvällä visuaalisella ohjaimella. Tarjolla on julkaisun yhteydessä 3 500 peliä.