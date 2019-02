Keski-Suomen työllisyysaste on vain 68,1 prosenttia, vaikka työllisyys parani viime vuonna selvästi

Keski-Suomen työllisyys on parantunut vauhdikkaasti: työttömien työnhakijoiden määrä viime vuonna yli 10 prosenttia. Samaan aikaan maakunnan työllisyysaste nousi lähes kaksi prosenttiyksikköä, 66,3 prosentista 68,1 prosenttiin.

Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta 15–64-vuotiaista.

Hyvästä kehityksestä Keski-Suomessa tilanne on huonompi kuin koko Suomessa keskimäärin. Suomen työllisyysaste on Tilastokeskuksen mukaan kohonnut noin 72 prosenttiin.

– Jokainen Keski-Suomeen syntyvä työpaikka ja siihen työllistyvä ihminen vahvistavat suomalaisten eläkkeiden rahoitusta. Työnteko parantaa välittömän toimeentulon lisäksi myös työuran jälkeistä eläkettä, Työeläkevakuuttajat Telan yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi sanoo.

Viime aikojen positiivinen työllisyyskehitys Suomessa on vahvistanut myös työeläkkeiden rahoitusta. Laavi korostaa, että työeläkkeiden rahoitus on meillä kestävällä pohjalla, mutta tulevaisuuteen on viisasta varautua ajoissa. Reilut 70 prosenttia työeläkkeistä kustannetaan eläkemaksuilla ja vajaat 30 prosenttia rahastoiduilla eläkevaroilla ja niistä saatavilla sijoitustuotoilla.

Työeläkkeiden rahoitukseen vaikuttavat monet eri osatekijät: väestön määrä eli syntyvyys, maahanmuutto ja kuolleisuus sekä työllisyys ja siihen kytkeytyvät tekijät kuten suomalaisten työkyky ja osaaminen, ja eläkesijoitusten tuotot. Tulevaisuuden eläkkeiden rahoitus riippuu näiden tekijöiden kehityksestä.

– Tilanne on nyt hyvä, mutta pitkällä horisontilla pilviä on näköpiirissä. Suomessa työikäisten määrän pitäisi kasvaa. Heikko väestökehitys aiheuttaa painetta eläkkeiden rahoitukseen noin 20 vuoden päähän, mutta työperäisellä maahanmuutolla voidaan helpottaa tilannetta. Tuleville sukupolville ei saa sysätä liian suurta vastuuta työeläkkeiden ja muun hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta.

Jatkossa työeläkevarojen rooli eläkkeiden rahoituksessa kasvaa, kun yhä useampi eläke-euro maksetaan rahastoista. Näin pystytään purkamaan eläkemaksujen nousupainetta.

– Rahastoissa on varoja kaikkien ikäluokkien eläkkeitä varten. Tulevien eläkkeiden turvaamiseksi onkin tärkeää, että rahastoja käytetään suunniteltuun tahtiin ja näin mahdollistetaan pääomien säilyminen riittävällä tasolla myös uusien sijoitustuottojen hankkimiseksi, Laavi korostaa.