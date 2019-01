Keski-Suomessa keksittiin uusi ratkaisu ICT-alan osaajapulaan

Keski-Suomessa on ryhdytty räätälöimään koulutuksia, jotka vastaavat yritysten ICT-tarpeisiin, sillä alan osaajapula on suuri. Ely-keskuksen rahoittamat ja TE-toimiston järjestämät ICT-alan osaajaksi -koulutukset soveltuvat henkilöille, joilla on jonkinlaista ICT-osaamista joko harrastuksen tai työn kautta. Koulutukset toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

– Ideana on, että koulutuksia räätälöidään yritysten tarpeisiin niin, että koulutusten sisällöt, pituudet ja osallistujamäärät voivat vaihdella tarpeen mukaan, koulutusasiantuntija Marianna Raivio ely-keskuksesta kertoo.

Yritysten täsmällisiä toiveita ja tarpeita on selvitetty viime kesänä järjestetyssä tilaisuudessa sekä kyselyillä.

Koulutukset voivat sisältää muun muassa ohjelmointi- ja ohjelmistokehitystaitoja, tietokantaosaamista, pilvipalveluja, asiakkuudenhallintaa, tietoturvaa, web-julkaisuja ja esineiden internetiä. Ensimmäisenä koulutuksena toteutetaan huhtikuun alussa käynnistyvä DevSecOps-sovelluskehittäjäkoulutus.

Lisätietoa koulutuksista saa TE-palveluista.