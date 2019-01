Keski-Suomessa paljon vientimahdollisuuksia Kiinaan – kumparelaskusta voisi tulla hittituote

Presidentti Sauli Niinistön valtiovierailuun liittyvää ja ministeri Anne-Mari Virolaisen johtamaa vienninedistämismatka Kiinaan saattaa poikia jatkossa tilauksia ja yhteistyösopimuksia Keski-Suomeen ja Jyväskylän seudulle. Näin uskoo matkalle osallistunut Jyväskylän kaupungin toimialajohtaja Eino Leisimo.

– Mahdollisuuksia on valtavasti. Meidän täytyy aluksi päättää, mitä haluamme tehdä ja miettiä millaisia tuotteita meillä on, Leisimo pohtii.

Hänen mukaansa Jyväskylässä on paljon esimerkiksi koulutus- ja valmennusosaamista, joista voisi rakentaa tuotteita Kiinan markkinoille.

– Yksi konkreettinne esimerkki on kumparelasku, jonka valtakunnallinen valmennustoiminta on keskitetty Jyväskylään. Jyväskylän Freestyleseuralla on jo täydet valmiudet myydä koulutusta nuorille urheilijoille ja valmentajille Kiinaan.

Jyväskyläläisen luistinteräyritys RamonEdge Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pulkkinen oli matkalla markkinoimassa yrityksensä tuotteita. Jääkiekko on yksi lajeista, joihin Kiinassa satsataan ja se luo bisnesmahdollisuuksia myös RamonEdgelle.

– Reissulla sai hyvän kuvan siitä, kuinka paljon Kiinassa investoidaan talviurheiluun. Maahan on esimerkiksi nousemassa useita suuria monitoimiareenoita, Pulkkinen sanoo.

RamonEdgen päätuotteet ovat yksilöllisten ja räätälöityjen luistinterien valmistus jääkiekkoilijoille ja teränhuoltopalvelujen tarjoaminen. Franchising-periaatteella toimia teränhuoltopisteitä on 15 eri puolilla maailmaa.

– Meillä on asiakkaita Kiinassa jo ennestäänkin. Pekingiläisen KHL-joukkueen Kunlun Red Starin pelaajista noin puolet käyttää meidän teriämme.

Pulkkinen uskoo, että hänen yrityksensä voi saada merkittävästi lisää asiakkaita Kiinasta, kun laji kasvaa maassa.

– Suunniteilla on myös kahden teränhuoltopisteen avaaminen Kiinassa.