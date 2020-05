Keski-Suomessakin toimiva päiväkotijätti Touhula saattaa sulkea 43 päiväkotiaan

Yrityssaneeraukseen hakeutunut yksityinen päiväkotiyhtiö aloittaa yt-neuvottelut ja saattaa sulkea jopa 43 päiväkodeistaan.

Yt-neuvottelujen piirissä on kaikkiaan 420 työntekijää aluehallinnosta ja päiväkodeista.

Suurin osa Touhulan päiväkodeista on yhtiön mukaan taloudellisesti vakaita, eikä niiden osalta ole suunnitteilla muutoksia. Yli 140 päiväkotia on rajattu neuvottelujen ulkopuolelle.

Neuvottelujen piirissä on päiväkoteja ympäri maan, Helsingistä Rovaniemelle ja Sotkamoon asti.

Keski-Suomessa Touhula-ketjulla on 15 päiväkotia, joista yhdeksän Jyväskylässä, kaksi Laukaassa, kaksi Muuramessa sekä Äänekoskella ja Uuraisilla molemmissa yhdet. Keskisuomalaislapsia Touhulan päiväkodeissa on noin 700.

Touhulan talousahdinko on pahentunut koronakriisin myötä. Lisävaikeuksia on syntynyt siitä, että kuntien palvelusetelien hintataso on pysynyt pääasiassa ennallaan tai noussut kulutasoa vähemmän parin viime vuoden ajan.

– Tilanne on erittäin ikävä, ja olemme siitä todella pahoillamme. Toimintaedellytysten turvaamiseksi meidän on kuitenkin valitettavasti välttämätöntä tehdä laajoja muutoksia, jotta Touhulalla on tulevaisuus vielä syksylläkin. Lähdemme nyt hakemaan kuntien, vuokranantajien ja henkilöstön kanssa ratkaisuja tilanteeseen tulevissa neuvotteluissa, sanoi toimitusjohtaja Minna Elomaa tiedotteessa.