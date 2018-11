Keski-Suomi sai lähes 185 000 euroa kauppatieteiden Liikesivistysrahastosta – katso lista apurahan saaneista

Suomalaisen kauppatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukija Liikesivistysrahasto on päättänyt jakaa Keski-Suomeen yhteensä lähes 185 000 euroa apurahoja 25 hankkeelle. Koko maahan jaettava potti oli 3,31 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen suurimmat apurahat saivat KTM Juuli Lintula, joka tutkii kyberfyysisten palvelujen käyttäjien arvonmuodostumista ja käyttäjäkokemusta (22 000 euroa), KTM Tiina Kemppainen, joka tutkii palvelukokemusten muodostumista verkkokaupassa (20 000 euroa) ja FM Matias Lievonen, joka tutkii kuluttajien sitoutuneisuutta digitaalisissa liiketoimintaympäristöissä (20 000 euroa).

Liikesivistysrahasto on suomalaisten liikemiesten vuonna 1919 perustama yhdistys, joka tukee kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta ensisijaisesti apurahoin. Yhdystys jakaa uransa eri vaiheissa oleville liiketaloustieteilijöille vuosittain noin kolmen miljoonan euron verran apurahoja hakemusten perusteella. Valtaosa apurahoista käytetään väitöskirja- ja post doc -tason akateemiseen tutkimustyöhön.

Katso alta lista kaikista Keski-Suomeen tulleista Liikesivistysrahaston apurahoista

Juuli Lintula: 22 000 euroa (Kaarlo ja Toivo Kankaan rahastosta), Drawbacks of Co-Creation with Users of Cyber-Physical Systems and Services: A Value Co-Destruction Perspective

Tiina Kemppainen: 20 000 euroa, Asiakkaat aktiivisina merkitystenantajina: palvelukokemuksen muodostuminen verkkokaupassa

Matias Lievonen: 20 000 euroa, Negative Consumer Engagement in Digital Business Environments

Tuomas Möttönen: 15 000 euroa (Kaarlo ja Toivo Kankaan rahastosta), Suomalaiset yrittäjät 1800-luvulta 2000-luvulle

Juha Munnukka: 10 000 euroa (Kaarlo ja Toivo Kankaan rahastosta), Good recommendations wanted! Social presence needed but don’t mess with the freedom of choice

Jussi Olavi Nyrhinen: 10 000 euroa, Understanding the Meaning of Social-Servicescape for Omnichannel Retail Brand Experience

Hanna Reinikainen: 10 000 euroa, Parasocial interaction and sponsored content in YouTube video blogs

Esko Salo: 10 000 euroa, Future scenarios for the biochar market development: Delphi study

Olli Tyrväinen: 10 000 euroa, The value of omnichannel experiences in retailing

Tuomas Kari: 9 000 euroa, Virtual reality games as a tool to provide well-being – tutkimusvierailu

Heikki Lehkonen: 7 500 euroa (Kaarlo ja Toivo Kankaan rahastosta), Tutkimusvierailu National University of Singaporeen ja tutkimusprojekti: Disagreement of news sources and asset markets

Piia Leppämäki: 7 000 euroa, Palvelevan johtamisen vaikutus työntekijän kokemaan työhyvinvointiin ja työpaikkakiusaamiseen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: 6 000 euroa, International research seminar: Gender in male-dominated organizational contexts

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: 6 000 euroa, Taloustutkijoiden kesäseminaarin liiketaloudellisen osuuden järjestäminen kesällä 2019

Arto Ojala: 4 000 euroa, Transition to digital platforms and business model evolution

Ngoc Duy Khoa Nguyen: 2 500 euroa, Reconceptualizing the complex causality between strategy choices and market dynamics

Julie Horáková: 2 000 euroa (Huugo ja Vilma Oksasen rahastosta), Intergenerational Analysis of Consumer Behavior: How is digitalization shaping consumer behavior of different generations?

Hanna Reinikainen: 2 000 euroa, Building the experience of parasocial interaction in YouTube video blogs

Satu Marianne Koskinen: 1 900 euroa, Collaborating across the research-practice divide: A single-case study

Soila Lemmetty: 1 900 euroa, Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä

Aijaz Shaikh: 1 800 euroa, How customer empowerment increase the usage of branchless banking technology in Ghana?

Maarit Kinnunen: 1 700 euroa, Suomalaisten festivaalikävijöiden pitkittäistutkimus 2014–2019 -konferenssi

Heikki Karjaluoto: 1 500 euroa, Perceived value of mobile banking applications use

Ari Paloviita: 1 500 euroa, Innovation management, entrepreneurship and sustainability conference 2019

Elina Riivari: 1 500 euroa (Amer Sports Oyj:n rahastosta), Pathways to high moral efficacy: Ethical decision-making in Finnish elite sport organizations, EBEN Annual Conference 2019