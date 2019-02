Keskimaa vaihtaa Otot Nostoihin – jatkossa automaateista saa myös 10 euron seteleitä

Osuuskauppa Keskimaa vaihtaa Otto-pankkiautomaatit Nosto-automaatteihin ensivaiheessa kymmenessä toimipisteessään. Vaihto-operaatio aloitetaan tällä viikolla.

Muutoksen taustalla on se, että S-ryhmä aloitti jo toissa vuonna Ottojen vaihdot Nostoihin. S-ryhmän tavoitteena on, että kaikissa sen toimipaikoissa on vain Nostoja ensi maaliskuun loppuun mennessä.

– Keskimaalla selvitellään parhaillaan mahdollisia uusia Nosto-automaattien sijoituspaikkoja. Lähes joka kolmas asiakas maksoi käteisellä ruokakaupoissamme viime vuonna, joten automaatit helpottavat asiakkaiden arkea, kertoo talousjohtaja Niko Toivanen Keskimaalta.

Hänen mukaansa Nosto-käteisautomaattien käyttö on asiakkaalle yhtä helppoa, turvallista ja samanhintaista kuin muidenkin automaattien käyttö ja käteistä voi nostaa kaikkien pankkien korteilla.

– Tarkka hinta riippuu asiakkaan oman pankin palveluhinnastosta. Nosto-käteisautomaateista löytyvät tutut ominaisuudet, kuten käteisnosto ja saldotiedustelu. Muista automaateista poiketen Nosto-käteisautomaatista saa nostettua myös kymmenen euron seteleitä.

Keskimaa lupaa, että vaihdoista aiheutuvat automaattien käyttökatkot jäävät noin viikon mittaiseksi.

– Automaatin ollessa pois käytössä rahaa on mahdollista nostaa toimipaikkojen kassoilta S-Pankkikorteilla.

Otto-automaatit vaihtuvat Nosto-automaateiksi seuraavissa Keskimaan toimipaikoissa helmikuussa: Sokos Jyväskylä (2 automaattia), Prisma Palokka (2 automaattia), Prisma Seppälä, Prisma Keljo (2 automaattia), S-market Vaajala, ABC Vaajakoski, Sale Keltinmäki, ABC Hirvaskangas, ABC Keuruu ja S-Market Keuruu.