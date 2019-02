Keskimaan työntekijät saivat ylimääräisen rahabonuksen – osuuskauppa kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan

Osuuskauppa Keskimaa kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan kolme prosenttia ja paransi selvästi tulostaan.

Keskimaan verollinen myynti oli 758,9 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kertyi 625,7 miljoonaa euroa.

– Erityisen tyytyväisiä olemme liikevaihdon kasvusta. Liikevaihdon kasvu kuvaa sitä, että Keskimaan myymien tuotteiden ja palveluiden laatu ja hintataso koetaan asiakasomistajien keskuudessa houkuttelevaksi, toimitusjohtaja Antti Määttä sanoo tiedotteessa.

Keskimaan merkittävimmän tavara-alan eli päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia. Päivittäistavaroita ovat esimerkiksi elintarvikkeet, pesuaineet sekä wc- ja talouspaperit.

Päivittäistavarakaupan tulos parani myynnin kasvun ansiosta.

Käyttötavarakauppa puolestaan laski 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihdon pienenemisestä huolimatta käyttötavarakaupan tulos parani edellisestä vuodesta, mutta oli tappiollinen.

– Keskimaa on pienentänyt käyttötavarakaupan laajuutta viime vuosina muun muassa Sokos-tavarataloa pienentämällä sekä Marks & Spencerin lopettamisella. Lisäksi Kodin Terran konseptia terävöitettiin. Käyttötavarakauppa kohtaa tällä hetkellä isoa globaalia murrosta. Kauppa siirtyy vahvasti digitaaliseen ympäristöön, Määttä selvittää,

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos parani. Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia. Keskimaan hotellien käyttöasteet säilyivät hyvällä tasolla.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia. Kasvusta iso osa tosin perustui polttonesteiden maailmanmarkkinatilanteeseen ja jälleenmyyntihintojen nousuun edellisestä vuodesta.

Keskimaan operatiivinen tulos on ennakkotiedon mukaan 22,2 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna 18,6 miljoonaa euroa. Tulosta kertyi 3,5 prosenttia liikevaihdosta.

Keskimaan vakavaraisuus on suorastaan hurjan korkea, sillä se nousi 71,4 prosentista 76,9 prosenttiin.

Osuuskauppa investoi viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa.

Keskimaa maksoi työntekijöilleen ylimääräisen tulospalkkion. Ylimääräisen tulospalkkion suuruus on 20 senttiä per tehty työtunti, mikä tarkoittaa noin 235 euroa tulospalkkaa keskimäärin 25 tuntia viikossa työtä tekevälle. Kokonaisuudessa ylimääräinen tulospalkkio on noin 600 000 euroa.

Keskimaan palveluksessa oli aktiivisessa työsuhteessa vuoden 2018 aikana keskimäärin 1 806 henkilöä, mikä oli edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna neljä henkilöä vähemmän. Viime kesänä Keskimaa työllisti jälleen noin 750 kesätyöntekijää, mikä oli samaa tasoa kuin aiempina vuosina.

Vuoden 2018 lopussa Keskimaalla oli 131 687 asiakasomistajaa. Määrä kasvoi 1 693:lla.

Vuodelta 2018 asiakasomistajille rahana maksetut edut ovat yhteensä 26,3 miljoonaa euroa.