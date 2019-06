Keskisuomalainen Oyj nimitti uusia johtajia ja laajensi johtoryhmäänsä

Keskisuomalainen Oyj on laajentanut johtoryhmäänsä. Henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimetty Jarmo Koskinen. Hän toimii konsernissa myös uuden Kaakon liiketoiminta-alueen paikallisjohtajana. Koskinen on toiminut aiemmin muun muassa. Kaakon Viestintä Oy:n johtotehtävissä sekä Sanoma-konsernissa Sanoma Lehtimedia Oy:n toimitusjohtajana.

Kuluttaja-asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimetty Juhana Tikka. Hän toimii samalla konsernin radioliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Tikka on toiminut aiemmin muun muassa. Kaakon Viestintä Oy:n toimitusjohtajana sekä kuluttaja-asiakkuuksista ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt myös mm. asiantuntijayritys Solitassa.

Nimitykset astuvat voimaan 1.8.2019 alkaen.

Samalla Keskisuomalainen Oyj:n tietohallinto sekä aikakauslehtiliiketoiminta siirtyvät digitaalisen liiketoiminnan johtajan Kirsi Hakaniemen vastuulle.

– Keskisuomalainen Oyj on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Henkilöstömäärämme on noussut merkittävästi ja toimimme hyvin laajasti eri puolella Suomea. On luonnollista, että vahvistamme myös johtamiseen liittyvää resurssia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo.

Muutosten jälkeen Keskisuomalainen Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja, konsernin toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, liiketoimintajohtaja Erkki Summanen, talousjohtaja Heikki Linnavirta, henkilöstöjohtaja Jarmo Koskinen, kuluttaja-asiakkuuksista vastaava johtaja Juhana Tikka, digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi, journalistinen johtaja, päätoimittaja Pekka Mervola ja kaupallinen johtaja Mikko Pakarinen.