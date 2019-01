Keskisuomalainen aikoo rakennuttaa kerrostalon Lahteen – rakennushankkeita suunnitelmissa myös Jyväskylässä

Keskisuomalainen-konserniin kuuluva Mediatalo Esa suunnittelee asuinrakentamista omistamalleen tontille Lahden ydinkeskustan tuntumaan Hämeenkadun ja Rauhankadun kulmaan.

Yhtiön ajatuksissa on rakentaa 7–8 -kerroksinen uudisrakennus ennallaan pidettävän jugend-talon sisäpihalle. Mediatalo Esan kumppanina suunnittelutyössä on ollut lahtelainen arkkitehtitoimisto Arkkitehtityö.

Yhtiö on hakenut asemakaavan muutosta viime syksynä. Kaavamuutoshakemus on tällä hetkellä Lahden kaupungin käsittelyssä. Hämeenkatu 5 on alustavasti merkitty vuoden 2020 kaavoitustehtäviin, mutta kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilaisen mukaan on mahdollisuuksien rajoissa, että kaavatyöhön päästään jo tänä vuonna.

Keskisuomalainen-konsernin toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi toivoo, että hanke pyörähtää vikkelästi kaupungin byrokratiakoneiston läpi.

– Toivon mukaan tänä vuonna päästään jo vauhdilla liikkeelle.

Mediatalo Esan rakennushanke sopii mainiosti konsernin strategiaan, jossa kasvua liiketoimintaan haetaan muualtakin kuin mediatalojen perinteisistä kanavista, Kangaskorpi sanoo.

– Keskisuomalainen-konsernilla on paljon kiinteistöjä eri puolella Suomea. Haluamme hyödyntää omistuksessamme olevia kiinteistöjä parhaalla mahdollisella tavalla.

Rakennushankkeita on suunnitelmissa tai vireillä ainakin Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tuusulassa, Kangaskorpi kertoo.

Lahden-projektissa kyse on muustakin kuin lisätulojen hakemisesta yhtiölle, Kangaskorpi sanoo.

– Varmasti helpointa meille olisi ollut myydä kiinteistö pois, mutta halusimme pitää sen. Tämä projekti osoittaa, että Keskisuomalainen-konserni on tullut pysyvällä otteella Lahteen. Tällaisella sitoutumisella on myös symboliarvoa.

Kangaskorven mukaan rakennushankkeella halutaan pitää huolta koko Hämeenkadun ja Rauhankadun kulmassa sijaitsevasta tontista.

– Haluamme turvata hienon jugend-talon miljöön ja tehdä tontille mahdollisimman hienon kokonaisuuden. Tällä hetkellä sisäpihalla on härskin näköinen, elinkaarensa loppuun tullut rakennus, jota on vaikea hyödyntää.