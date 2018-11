Keskisuomalaisesta tulee yksi Suomen suurimmista maahanmuuttajia työllistävistä yksityisistä yrityksistä: Suomen Suoramainonnan ostosta sopimus

Suomen Suoramainonta Oy (SSM) on siirtymässä Keskisuomalainen Oyj:n sataprosenttiseen omistukseen ensi vuoden alusta lukien. Keskisuomalainen ja Janton Holdings Oy:n konkurssipesä ovat päässeet sopimukseen osakekaupan ehdoista.

Kaupan toteutuminen vaatii vielä Keskisuomalaisen hallituksen ja Janton Holdingsin velkojien hyväksynnän.

Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan järjestely on tarkoitus saada allekirjoitettua joulukuun aikana ja omistusoikeus osakkeisiin siirtyy viimeistään ensi vuodenvaihteessa.

– SSM:n ostaminen osaksi Keskisuomalainen konsernia on luonteva jatkumo yhtiön kasvuhakuiselle 'yhdessä uudistuen' –strategialle. Uusi nyt hankittava liiketoimintakokonaisuus laajentaa Keskisuomalainen-konsernin tuotetarjoamaa merkittävästi, Kangaskorpi sanoo.

Hän ei paljasta ostettavan osakepotin hintaa vielä tässä vaiheessa.

SSM:n liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa. Ostettava yritys on suuri työllistäjä ja sen koko verkoston palveluksessa on noin 6 500 työntekijää. Suoraan yhtiö työllistää noin 250 toimihenkilöä ja noin 4 000 jakajaa.

– Jakajista merkittävä osa on maahanmuuttajia. Keskisuomalaisesta tuleekin kaupan myötä yksi Suomen suurimmista maahanmuuttajia työllistävistä yksityisistä yrityksistä.

Suomen Suoramainonta on monen maahanmuuttajan ensikosketus suomalaiseen työelämään.

– Se on työpaikka, josta kielitaidon ja osaamisen karttuessa voidaan siirtyä muihin tehtäviin. Mainos- ja kaupunkilehtijakelu on myös monen nuoren ensimmäinen matalan kynnyksen työpaikka, josta hankitulla rahalla nuori voi tehdä ensimmäisiä omia ostoksia. Tällaiselle kotouttavalle ja työhön opettavalle työlle on tarvetta ja toivomme myös sitä voivamme mahdollisimman hyvin tarjota, Kangaskorpi toteaa.

SSM on Suomen suurin osoitteettomien painotuotteiden jakelija. Sen valtakunnallinen verkosto tavoittaa noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Jakeluverkon läpi kulkee vuosittain noin 1,2 miljardia jakelukappaletta.

– Suomen Suoramainonta -konsernin vuoden 2018 käyttökatteen ennakoidaan olevan positiivinen.

Keskisuomalainen- ja Suomen Suoramainonta -konsernien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 olisi ollut noin 211,4 miljoonaa euroa. Keskisuomalainen-konsernin liikevoittoa järjestely olisi hieman pienentänyt.

– Kaupan johdosta Keskisuomalaisen vuoden 2019 liikevaihto kasvaa ja kaupalla uskotaan olevan positiivinen käyttökatevaikutus.