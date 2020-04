Keskolla yt-neuvottelut noin 2 000 työntekijän lomautuksista

Kesko arvioi lomauttavansa noin 2 000 työntekijää koronaviruspandemian vuoksi. Kesko käy yt-neuvotteluja erilaisista sopeuttamistoimenpiteistä.

Lomautukset kestävät enimmillään yhteensä 90 päivää, niistä osa on osa-aikaisia.

Lomautusten lisäksi sopeuttamistoimenpiteitä ovat esimerkiksi rekrytointien keskeyttäminen, osa-aikainen työ sekä siirto muihin yksiköihin Keskon sisällä. Toimenpiteiden piirissä on kaikkiaan noin 2 500 työntekijää.

Valion yt-neuvottelujen piirissä vajaat 600

Elintarvikejätti Valio aloittaa yt-neuvottelut lomautuksista. Neuvottelujen piirissä on noin 580 työntekijää.

Neuvottelut kohdistuvat yhtiön pääkonttoritoimintoihin, eivätkä ne vaikuta yhtiön tehtaiden toimintaan, yritys kertoo. Neuvottelut eivät koske esimerkiksi tehtaita, laboratorioita ja varastoja.

– Kaikki 12 tehdastamme Helsingistä Ouluun pyörivät normaalisti, HR-toiminnoista yhtiön johtoryhmässä vastaava johtaja Teresa Laimio kertoo tiedotteessa.

Yhtiö kertoo, että koronaviruksen aiheuttama pandemia on vähentänyt tai lopettanut kokonaan työtarpeen eräissä tehtävissä. Esimerkiksi myynti on hiljentynyt normaalista. Lisäksi moni suurkeittiöasiakkaisiin kuuluva ravintola tai kahvila on joutunut sulkeutumaan.

– Pyrimme löytämään työntekijöillemme tilapäisiä töitä Valion tuotanto-toimitusketjun toiminnoista, joissa työmäärä on lisääntynyt sekä sopimaan mahdollisuuksien mukaan vapaiden käytöstä, Laimio sanoo.

Koronaviruspandemiasta aiheutuvat lomautukset tulisivat kestämään enintään 90 päivää.

Valio arvioi, että pandemia vaikuttaa suoraan sen koko kansainväliseen liiketoimintaan. Yhtiö odottaa, että viennin vaikeudet lisääntyvät.

Ilkka-Yhtymän yt-neuvottelut päätökseen: 120 lomautetaan

Mediakonserni Ilkka-Yhtymä lomauttaa noin 120 työntekijää koronaepidemian vuoksi.

Lomautukset kestävät enintään 90 päivää. Kesto vaihtelee eri toimintojen ja työtehtävien kesken.

Konserni ilmoitti yt-neuvotteluista viime viikolla. Lomautuksista käytävien neuvottelujen piirissä oli noin 370 ihmistä konsernin samannimisestä emoyhtiöstä, kustannusyhtiö I-Medioista , painoyhtiö I-printistä ja ohjelmistoyritys Koodiviidakosta .

Ilkka-Yhtymä kertoo, että osa lomautuksista voidaan korvata muilla työaikaan liittyvillä ratkaisuilla, joita haettaisiin yhdessä henkilöstön kanssa.

Koronaepidemian aiheuttamat talousvaikeudet ovat käynnistäneet yt-neuvottelut tuhansissa yrityksissä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on yli 300 000 suomalaista. Monet neuvotteluista tähtäävät nimenomaan lomautuksiin.