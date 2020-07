Keskolta myönteinen tulosvaroitus koko vuodelle – Kehitys on ollut odotettua myönteisempää rauta- ja päivittäistavarakaupassa

Päivittäistavarakauppa Kesko antaa positiivisen tulosvaroituksen koko vuoden liikevoitosta. Yhtiö nostaa aiempaa tulosohjeistusta koko vuoden jatkuvien toimintojen vertailukelpoisesta liikevoitosta 430–510 miljoonaan euroon. Aiempi arvio oli 400–450 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoo, että tulosohjeistusta nostaa liikevaihdon odotettua parempi kehitys rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Kuluttaja-asiakaskauppa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on kehittynyt poikkeustilanteen aikana ennakoitua paremmin.

Myös yritysasiakaskauppa sekä rautakaupoissa että Onnisella on jatkunut odotettua vahvempana.

Lisäksi kehitys on ollut odotettua myönteisempää päivittäistavarakaupassa. Konsernin mukaan päivittäistavarakaupassa kaikkien ketjujen vähittäismyynti on kompensoinut foodservice-liiketoiminnan myynnin laskun. Autokaupassa liikevaihto on laskenut selvästi.

Ilmoituksen myötä Keskon osake oli iltapäivällä selvässä nousussa Helsingin pörssissä. Äänivaltaisempi A-osake päätyi 3,2 prosenttia ja vaihdetumpi B-osake 4,0 prosenttia plussalle.

Koronakriisin vaikutusta on vaikea ennustaa

Keskon mukaan tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevoiton vaihteluväli pysyy suurena, koska koronaepidemian kehittymistä ja sen vaikutusta talouteen on vaikea ennustaa, vaikka tilanne on parantunut konsernin toimintamaissa.

Lisäksi yhtiö kertoo alustavien tietojen pohjalta, että sen vertailukelpoinen liikevoitto toisella vuosineljänneksellä olisi paranemassa viime vuodesta. Yhtiö arvioi, että sen vertailukelpoinen liikevoitto huhti–kesäkuussa olisi noin 155 miljoonaa. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana liikevoitto oli 122,5 miljoonaa.

Liikevaihdoksi konserni arvioi 2,815 miljardia euroa, kun se oli vuotta aiemmin 2,781 miljardia euroa.

Kesko julkistaa puolivuosikatsauksensa 23. heinäkuuta.